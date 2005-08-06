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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۸:۲۵

امام جمعه كرج تاكيد كرد:

اروپا سياست وقت كشي را دنبال مي كند

حجت الاسلام والمسلمين رمضاني امام جمعه كرج گفت: با وجود اظهارات مكرر مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره همكاري ايران با اين سازمان، اروپايي ها همچنان سياست وقت كشي خود را دنبال مي كنند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" از كرج، خطيب جمعه اين هفته كرج افزود: ملت ايران همواره در معرض تهديد بوده و اروپا بايد بداند تهديد عليه مردم ايران هيچ تأثيري ندارد و خللي در اراده مردم ايران وارد نمي كند .

خطيب جمعه كرج با تأكيد بر حسن نيت ايران در مساله هسته اي تصريح كرد : فرهنگ علوي ، حسيني و فاطمي ما اجازه نمي دهد تسليم فشارهاي ديپلماتيك غرب شويم و لحظه اي از حق مشروع ملت و كشور عقب نشيني نخواهيم كرد .

دكتر رمضاني در بخش ديگري از سخنانش به تنفيذ حكم رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد اشاره كرد و گفت : حضور كابينه اي كارآمد ، لايق و مردم دار در دولت جديد روحيه نشاط و اميد را در جامعه حاكم خواهد كرد.

وي ادامه داد : با پرهيز از سياست زدگي و اتحاد و همدلي نظام مقدس ما به نظامي محكم و آسيب ناپذير تبديل خواهد شد و رئيس جمهور بايد بتواند به منشور چهارگانه خود مبني بر عدالت گستري ، مهرورزي به بندگان خدا ، خدمتگزاري به آحاد ملت و تعالي و پيشرفت جامعه در تمام بخشها عمل كند .

رمضاني با محكوم كردن شهادت قاضي مقدسي در آستانه شروع به كار دولت جديد خاطر نشان كرد : شهادت قاضي مقدسي همانند گذشته منجر به اتحاد ملت براي مقابله با توطئه ها مي شود و اراده مردم را محكمتر مي كند .

امام جمعه كرج در ادامه با تبريك روز خبرنگار اظهار داشت : خبرنگاران نقش مهمي در انعكاس واقعيتهاي و تحليل وقايع بر عهده دارند و بخش مهمي از نهضت بيداري مردم در برابر توطئه ها و دشمنان توسط خبرنگاران انجام مي شود .

رمضاني همچنين شهادت امام هادي ( ع ) ، رحلت مجاهد بزرگ حاج شيخ محمد بهلول ، ميلاد با سعادت امام محمد باقر ( ع ) ، شهادت ديپلماتهاي ايراني ، سالگرد بمباران هيروشيماي ژاپن و جنايتهاي آمريكا اشاره كرد و ياد آور شد : آمريكا در سهم خواهي خود از جهان تنها نفرت بين المللي را براي خود فراهم مي كند و اين نفرت امريكا را به نابودي خواهد كشاند.

کد مطلب 214679

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