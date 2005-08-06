اروپا سياست وقت كشي را دنبال مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" از كرج، خطيب جمعه اين هفته كرج افزود: ملت ايران همواره در معرض تهديد بوده و اروپا بايد بداند تهديد عليه مردم ايران هيچ تأثيري ندارد و خللي در اراده مردم ايران وارد نمي كند .
خطيب جمعه كرج با تأكيد بر حسن نيت ايران در مساله هسته اي تصريح كرد : فرهنگ علوي ، حسيني و فاطمي ما اجازه نمي دهد تسليم فشارهاي ديپلماتيك غرب شويم و لحظه اي از حق مشروع ملت و كشور عقب نشيني نخواهيم كرد .
دكتر رمضاني در بخش ديگري از سخنانش به تنفيذ حكم رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد اشاره كرد و گفت : حضور كابينه اي كارآمد ، لايق و مردم دار در دولت جديد روحيه نشاط و اميد را در جامعه حاكم خواهد كرد.
وي ادامه داد : با پرهيز از سياست زدگي و اتحاد و همدلي نظام مقدس ما به نظامي محكم و آسيب ناپذير تبديل خواهد شد و رئيس جمهور بايد بتواند به منشور چهارگانه خود مبني بر عدالت گستري ، مهرورزي به بندگان خدا ، خدمتگزاري به آحاد ملت و تعالي و پيشرفت جامعه در تمام بخشها عمل كند .
رمضاني با محكوم كردن شهادت قاضي مقدسي در آستانه شروع به كار دولت جديد خاطر نشان كرد : شهادت قاضي مقدسي همانند گذشته منجر به اتحاد ملت براي مقابله با توطئه ها مي شود و اراده مردم را محكمتر مي كند .
امام جمعه كرج در ادامه با تبريك روز خبرنگار اظهار داشت : خبرنگاران نقش مهمي در انعكاس واقعيتهاي و تحليل وقايع بر عهده دارند و بخش مهمي از نهضت بيداري مردم در برابر توطئه ها و دشمنان توسط خبرنگاران انجام مي شود .
رمضاني همچنين شهادت امام هادي ( ع ) ، رحلت مجاهد بزرگ حاج شيخ محمد بهلول ، ميلاد با سعادت امام محمد باقر ( ع ) ، شهادت ديپلماتهاي ايراني ، سالگرد بمباران هيروشيماي ژاپن و جنايتهاي آمريكا اشاره كرد و ياد آور شد : آمريكا در سهم خواهي خود از جهان تنها نفرت بين المللي را براي خود فراهم مي كند و اين نفرت امريكا را به نابودي خواهد كشاند.
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