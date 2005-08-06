صداي انقلاب رنگين در سودان

سودان پس از استقلال شاهد درگيريهاي فراوان بوده است و يكي از كشورهاي پركودتاي افريقا مي‌باشد . اولين كودتا دو سال پس از استقلال توسط ژنرال ابراهيم عبود صورت گرفت و آخرين آنها در سال 1989 بوقوع پيوست كه طي آن عمرا‌لبشير رييس جمهور كنوني سودان زمام امـور را بدست گرفت .



اين كشور علاوه بر نزاعهاي حكومتي از نظر جغرافيايي نيز شاهد درگيريهاي 21 ساله بين منطقه جنوب و دولت مركزي از سال 1983 بوده ، كه در نهايت اين درگيريها در تاريخ 11/10/83 با امضاي قرارداد صلح بين جان گارانگ رهبر شورشيان جنوب و عمرالبشير رييس جمهور سودان امضا شد .



بر اساس توافق حاصل‌شده جان گارانگ پست معاون رييس جمهوري را بدست آورد و در تاريخ 19 تيرماه سال جاري بطور رسمي به عنوان اولين معاون رييس جمهوري ، اداي سوگند ياد كرد . در حالي كه تنها 25 روز شور و شوق تفاهم و صلح بر خارطوم سايه افكنده بود جان گارانگ در اثر سانحه سقوط بالگرد اوگاندايي در مرز كنيا و اوگاندا كه از اوگاندا عازم خارطوم بود ، كشته شد .



پس از سقوط هواپيماي معاون رييس جمهوري سودان و كشته شدن وي ، تيرهاي اتهام به سوي عمرالبشير رييس جمهوري اين كشور مبني بر دست داشتن در اين حادثه نشانه رفت و موج اغتشاشات اين كشور را فرا گرفت .



رييس جمهور سودان در آخرين موضع‌گيري در روز 12 مرداد ماه شهروندانش را به توقف اقدامات خشونت آميز فرا خوانده و دستور تدابير امنيتي براي حفظ اماكن دولتي و خصوصي را داده است . به موازات اين اقدام ، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در راس آن آمريكا ، اتحاديه اروپا ، اتحاديه افريقا ، خواهان پايان اقدامات خشونت آميز شدند و نگراني‌شان را از شكست روند صلح كه ماه گذشته امضا شده اعلام داشتند .

با توجه به اينكه سيلواكر به عنوان جانشين جان گارانگ در جبهه آزادي خلق انتخاب شده است و جامعه بين‌الملل پشتيبان مفاد روند صلح سودان مي‌باشد ، سيلواكر به احتمال قريب به يقين به عنوان معاون رييس جمهور انتخاب خواهد شد .

بر اساس اظهار نظر اوليه مسئولان اوگاندايي ، علت سقوط بالگرد حامل جان گارانگ ، بدي شرايط جوي و ظرفيت محدود بالگرد سقوط شده اعلام شده است . با اين حال اگر مفروض را در كشته شدن گارانگ ، حذف شخصيت برجسته وي بدانيم ، ادامه اين عملكرد در آينده ، موقعيت دولت كنوني سودان را در داخل و خارج با خطر مواجه خواهد كرد و حذف رهبران شورشي قبلي به عنوان يك استراتژي پايدار ، خارج از منطق به نظر مي‌رسد .



با توجه به نكات فوق شايد ريشه نا آرامي‌هاي اخير را در عوامل ديگر جستجو كنيم بهتر باشد . مرگ جان گارانگ در بي ثباتي اخير واسطه‌اي بيش نيست .

عمرالبشير كه در سال 1989 با حمايت گروههاي اسلامگرا از جمله طرفداران حسن الترابي ، از طريق كودتا به قدرت رسيده بود ، اكنون حسن الترابي و طرفداران وي را به دليل اختلافاتي كه بين طرفين در سال 2000 بوجود آمد در مقابل خود دارد . حسن الترابي رياست مجلس را در بين سالهاي 1996 تا 2000 بر عهده داشت و در سال 1999 خواهان ارايه لايحه به مجلس به منظور محدود كردن اختيارات رييس جمهور بود كه اين امر تنش را در مسئولان بلند پايه نظام بوجود آورد و حسن الترابي به دستور عمرالبشير به زندان افتاد .





اگر چه حسن الترابي در سال 2003 آزاد شد اما بار ديگر در ماه سال 2004 دستگير و روانه زندان شد . بسياري از گروههاي معترض سوداني با شاهد بودن تحولات منطقه در چند سال اخير و با عقب‌نشيني حكومتهاي انحصارطلب به نفع آزاديخواهان ، اميد آن را دارند كه با اعمال فشار به عمرا‌لبشير فضاي جديدي در اين كشور رغم بزنند .

