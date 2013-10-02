ساخت عینک مترجم/ ترجمه همزمان از زبان ژاپنی

به گزارش خبرگزاری مهر، عینک جدید ژاپنی که در یکی از بزرگترین نمایشگاه های گجت در ژاپن رونمایی شده این امکان را برای یک فرد کاملا ناآشنا به زبان ژاپنی فراهم می کند که برای مثال بتواند وارد رستوران شود و از منوی غذاها که کاملا به زبان ژاپنی نوشته شده بدون هیچ گونه مشکلی غذا سفارش دهد.

این عینک برای مسافرانی که به ژاپن سفر می کند امکان ترجمه تمام علائم جاده ای و خیابانی را به زبانی قابل فهم و به طور لحظه ای فراهم می کند.

NTT DoCoMo به عنوان بزرگترین شرکت عرضه کننده شبکه های موبایلی به عنوان سازنده این گجت آن را در نمایشگاه فناوریهای پیشرفته رونمایی کرده که از دیروز سه شنبه اول اکتبر (9 مهرماه) افتتاح شد.

این عینک با فناوری بالا از ترکیب دوربینها، رایانه ها استفاده می کند تا ترجمه ای مناسب از زبانی ارائه کنند که کاربر به آن نگاه می کند.

شرکت DoCoMo طی بیانیه ای اظهار داشت: فناوری تشخیص حروف موجب می شود که ترجمه لحظه ای زبان برای مسافران هنگام خواندن منو رستوران و سایر متون ساده شود.

گفته می شود که تولید چنین گجتی برای مسافران خارجی که به ژاپن سفر می کنند خبر خوشی است و آنها می توانند در نقاط محلی تری که زبان انگلیسی و سایر زبانها مشاهده نمی شود نیز حضور داشته باشند، چرا که جدا از منطقه های بزرگ توریستی سایر نقاط شهری در ژاپن چندان با زبان انگلیسی سروکار ندارد.

درحالی که ژاپن برای المپیک 2020 آماده می شود این عینکها می تواند برای گردشگرانی که می خواهند در یک رستوران ساده ژاپنی غذا می خورد موثر واقع شود.

براساس اعلام شرکت تولید کننده این عینک ها برای المپیک 2020 آماده خواهند شد.