درآمد نفتي كشورهاي عربي از مرز 290 ميليارد دلار مي گذرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از مؤسسه بين المللي فاينانس، ميانگين درآمد نفتي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس طي 10 سال گذشته منتهي به 2003 زير 100 ميليارد دلار بود، اما رشد فراوان بهاي جهاني نفت خام باعث افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي اين كشورها طي دو سال اخير شده است.

اين گزارش مي افزايد، مجموع سرمايه بازارهاي بورس كشورهاي عربي نيز تا جولاي 2005 به 830 ميليارد دلار رسيد، كه نسبت به پايان سال 2002 بيش از چهار برابر شده است.

مؤسسه بين المللي فاينانس همچنين پيش بيني كرده است ميزان سرمايه گذاري هاي كشورهاي عربي طي سالهاي 2006-2005 به بيش از 360 ميليارد دلار برسد، كه اين رقم از كل سرمايه گذاري هاي اين كشورها طي ده سال گذشته بيشتر است.