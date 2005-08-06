سيد احمد ميرزاده : نيت اصلي كتاب ، كمك به معلمان ديني در تدريس شعر است









اين شاعر ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، به توضيح درباره نحوه جمع آوري اشعار و اقدامات مقدماتي پرداخت و افزود : در شروع كار، طي جلسات متعدد با بازخواني دقيق كتابهاي راهنماي معلم و نيز، متون كتابهاي درسي و كليه موضوعات اصلي و موضوعات فرعي ، تمام دروس استخراج شد ، سپس موضوعات دسته بندي و تنظيم شد.



سيد احمد ميرزاده كه بيش از ده مجموعه شعر براي كودكان و يك مجموعه داستان براي بزرگسالان را در كارنامه ادبي خود دارد ، تصريح كرد : در مراحل بعدي نسخه برداري را آغاز كرديم كه براي اين كار، مي بايست به آرشيو مطبوعات كودك و نوجوان و كليه شماره هاي نشريات كودك و نوجوان از سال 60 به بعد مراجعه مي كرديم ، از جمله كيهان بچه ها ، رشد كودك ، رشد نوجوان ، سروش نوجوان ، سوره نوجوانان و ...











ميرزاده در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به اين كه جواد محمد زاده مقدم ، وي را دراين كارياري داده است ، ياد آور شد : هردوي ما با دغدغه شيوه آموزش مفاهيم ديني كار را شروع كرديم ، البته تلاش مي كنيم تا ايده هاي خود را در قالب فعاليت هاي ديگري نيز به بروز و ظهور برسانيم . خوشبختانه آرشيو نسبتا مناسب و كاملي كه خود من طي سالهاي اخير ازكتابهاي شعركودك در منزل گرد آورده ام ، در اين امر بسيارمدد رسان بود .

وي خاطرنشان ساخت : كار گرد آوري اوليه اشعار بيشتر از شش ماه طول كشيد ، مرحله بعدي مرحله بررسي كيفي اشعار و تطابق آن با موضوعات بود كه اين كار نياز به كارشناسي كارشناسان ديني و قرآن و آموزش و پرورش داشت و اين قسمت از كار ، كاملا زير نظر محمد زاده مقدم انجام شد.



گفتني است جواد محمد زاده مقدم ازدبيران قديمي آموزش و پرورش و استاد فعلي دانشگاه است و درحال حاضرمديرعامل موسسه جوانان آستان قدس رضوي در مشهد مقدس است .