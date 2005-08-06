محمد علي گوديني : " نويسندگان كودك و نوجوان " از دانش كافي برخوردار نيستند









اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : همين نگاه ، به خصوص در دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم غالب بوده است و آن تعداد قصه ها هم كه چاپ شده ، حتي درشان يكي از پيروان صادق ائمه اطهارعليهم السلام هم نبوده است ، متاسفانه اين كم كاري و ساده انگاري ، گاه از مجموعه اهل قلم و نويسندگان هم پا فراتر مي گذارد و خود را به " اهل علم " نزديك مي كند كه خود را كاملا كنار كشيده اند ، شايد هم به اهميت موضوع ، پي نبرده اند !



محمد علي گوديني كه " لبخند تلخ " را منتشر كرده است ، تصريح كرد : چنان كه مي دانيم ، همه بزرگان علم و ادب ايران ، ازمكتبخانه ها علم را فرا گرفته اند و از همان ابتدا با سيره ائمه اطهار ( ع ) آشنا شده اند ، اما متاسفانه درمدارس ما تعليمات ديني كم اثر است و اين تاثيرناچيز ، به ادبيات ما هم سرايت كرده است .



اين نويسنده خاطرنشان ساخت : بي ترديد اگر كودكان و نوجوانان ما با سيره اهل بيت و معصومين آشنا شوند ، بسياري ازرفتارهاي ناپسند خود را كنار گذاشته و يا حداقل به تعديل آن مي پردازند ، به اعتقاد من بخش اعظمي از معضلات كودكان و نوجوانان ما اعم از دروغگويي ، ناسپاسي نسبت به خدمات پدر و مادر و مربي و حاضرجوابي به آنها و عدم انجام رفتار صحيح و ... به همين نا آشنايي با سيره ائمه بر مي گردد ، به خصوص دوران كودكي امامان معصوم كه متاسفانه بعضا بزرگترها هم كمتر درباره آن شنيده يا خوانده اند ! ، البته غير از مواردي كه درمجالس مصيبت و روضه خواني شنيده اند.

محمد علي گوديني در پايان گفت و گو با مهر ، ياد آور شد : برخي از داستانهاي استاد شهيد مطهري درباره ائمه اطهار ( س ) ، مي تواند با بازنويسي مجدد براي كودكان و نوجوانان مكتوب و عرضه شود . اما نبايد نويسنده امروز كه مدعي نوشتن براي كودكان است ، از تبليغ زندگي بزرگان و مفاخر ديني كوتاهي كند ، چرا كه در اين صورت ، نقش تربيتي داستان هاي ديني و مذهبي را از ياد برده ايم .