جواد بطحايي آلبوم "از فراق تا صبح "را منتشر مي كند

جواد بطحايي درگفت وگو با خبرنگارموسيقي خبرگزاري مهر با اعلام اين خبرگفت: اين آلبوم كه دونوازي سنتور وتنبك است دردوبخش گنجانده شده است . قطعاتي نظير "فراق " (20 سال پيش دركانون چاووش اجرا شد ) ، "درغم " ، چهارمضراب مخالف ازپرويز مشكاتيان ، ضربه سه گاه وقطعه ضربي ازرديف هاي ابوالحسن صبا و.. با تنبك داريوش زرگري دربخش اول نواخته شده است . همچنين دربخش دوم قطعات گفت وگوي دل ، چهارم مضراب شيدا ، رنگ ، نجوا و.. وجود دارد كه تنبك آن را ايرج طباطبايي زده اند .

اين نوازنده سنتور وآهنگساز درادامه ازانتشارآلبوم "صبح وشب " خبرداد وخاطرنشان كرد: اين آلبوم كه درآن آثارخودم به صورت تكنوازي دردستگاه هاي همايون ودشتي گنجانده شده است قطعاتي چون آئينه ، سبكبال ، فرياد دل ، تنهايي و.. را شامل مي شود .

جواد بطحايي درپايان گفت : اين دوآلبوم توسط موسسه "نواي نسب " درشهريورماه امسال منتشر مي شود .