غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وزارت علوم برای 8 دانشگاه غیردولتی تک جنسیتی ویژه دختران و پسران در مراکز استانهای کشور مجوز صادر کرده و این دانشگاهها هم اکنون در حال فعالیت و جذب دانشجو هستند.

وی ادامه داد: وزارت علوم روال ارائه مجوز به این دانشگاهها را به دلیل اشباع شدن متوقف کرده است.

مدیر کل دفتر آموزشهای غیردولتی غیرانتفاعی وزارت علوم، ادامه داد: مراکز استانهای کشور مجوز حداکثر 3 دانشگاه تک جنسیتی را دریافت کرده اند و به دلیل اشباع شدن این دانشگاهها در مراکز کشور، درخواست جدیدی توسط وزارت علوم، پذیرفته نمی شود.