  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۹:۰۴

فعالیت 8 دانشگاه تک جنسیتی در کشور/ درخواست جدید پذیرفته نمی‌شود

فعالیت 8 دانشگاه تک جنسیتی در کشور/ درخواست جدید پذیرفته نمی‌شود

مدیر کل دفتر آموزشهای غیردولتی غیرانتفاعی وزارت علوم، گفت: تاکنون 8 دانشگاه غیردولتی تک جنسیتی ویژه دختران و پسران در کشور مجوز گرفته و مشغول فعالیت هستند.

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وزارت علوم برای 8 دانشگاه غیردولتی تک جنسیتی ویژه دختران و پسران در مراکز استانهای کشور مجوز صادر کرده و این دانشگاهها هم اکنون در حال فعالیت و جذب دانشجو هستند.

وی ادامه داد: وزارت علوم روال ارائه مجوز به این دانشگاهها را به دلیل اشباع شدن متوقف کرده است.

مدیر کل دفتر آموزشهای غیردولتی غیرانتفاعی وزارت علوم، ادامه داد: مراکز استانهای کشور مجوز حداکثر 3 دانشگاه تک جنسیتی را دریافت کرده اند و به دلیل اشباع شدن این دانشگاهها در مراکز کشور، درخواست جدیدی توسط وزارت علوم، پذیرفته نمی شود.

کد مطلب 2147034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها