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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۷:۴۰

در گفت و گو با مهر

جهانگير خسرو شاهي : بخشي از جهان امروز ، نسبت به نشر معارف اهل بيت ( ع ) از غني سازي اورانيوم حساس تر است !

جهانگير خسرو شاهي : بخشي از جهان امروز ، نسبت به نشر معارف اهل بيت ( ع ) از غني سازي اورانيوم حساس تر است !

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : جهانگير خسرو شاهي - نويسنده ، گفت : آموزش مفاهيم ديني - مذهبي و آشنايي با معارف اهل بيت عليهم السلام ، بايد همواره در كانون توجه اهل قلم باشد .

 




اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : جهان دركاراجمال مانده است ، عصر غلبه زنانگي  مذموم -  و نه شير زنان تشيع كه هر كدام در هر عصر ،  رجلي بوده اند - عصر غلبه  تفضيل و غلبه ساحت جزئيات است.

جهانگير خسروشاهي تصريح كرد : در ظهور  و بروز چنان اسم هايي ، رويكردي جز قصه و مثل و تمثيل و...  نشانه عدم شناخت عصراست . رسم اهل بيت عليهم السلام ، سخن گفتن بر تعداد عقول مردمان است ، تا چه رسد اين مردمان به لطف دوران كودكي و نوجواني نيز مزين باشند. پس رجوع به سيره اهل بيت عليهم السلام و اولياء حق ، يكي دلسوزي براي رسيدن حقايق به مردمان را مي طلبد و يكي تلاش براي ابلاغ در بهترين صورت و بهترين روش براي رسيدگي معارف به مردمان تا آنگاه بحث عمل به تكليف بر مبناي تعارف پيش بيايد .

اين نويسنده كه غالبا در حوزه ادبيات دفاع مقدس قلم مي زند ، ياد آور شد : قصه گويي در راه حق ،  مجاهدت براي ايجاد نوعي علم كلام جديد ، در عصر" هري پاتر"  است ، زني درعصر غلبه زنانگي مذموم و عصرغلبه تفضيل وغلبه ساحت جزييات ، نوشته اي درباره سحر و تنجيم و ربط با آخر الزمان ايجاد كرده و درعالم در گرفته است . اينك هماوردي كو، تا بتواند كلام بلند " سخن معاشر الانبياء و تكلم الناس علي قدرعقولهم" را در قالب ارسال المثل و قصه اي چفت و بست دار دربرابر گوساله سامري غرب طرح كند؟ 


وي خاطرنشان ساخت :  بخشي از جهان امروز ، به ويژه صهيونيست ها ، تمام هم خود را براي جلوگيري از نشر معارف اهل بيت عليهم السلام  به كار گرفته اند و نسبت به نشر معارف ايشان از غني سازي اورانيوم و كلاهك هاي اتمي بس حساس ترند... ، عارفي كوكه كند فهم زبان سوسن ؟!

کد مطلب 214704

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