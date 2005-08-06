حسين فتاحي " كودكان " را به ميهماني " پيامبران " مي برد





به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، حسين فتاحي داستان زندگي پيامبراني را كه نام يا شرح حال آنان در قرآن كريم آمده است ، به رشته تاليف در آورده است ، پيامبراني همچون : ابراهيم ، ادريس ، نوح ، صالح ، اسماعيل ، يعقوب ، ايوب ، خضر، يونس ، داوود ، سليمان و ... ، كه با نثر و نگاه خاص كودكان در حال آماده سازي و تصويرگري مي باشد.

اين كتابها " پيامبران و قصه هايشان " عنوان كلي گرفته اند و هر كتاب نيز اسم خاص خود را بر اساس نام پيامبري كه به آن پرداخته شده است ، دارا مي باشد.

گفتني است كه تصويرگري اين كتابها را حميد رضا بيدقي به عهده دارد و توسط نشر قدياني منتشر خواهد شد . همچنين " حسين فتاحي " چهارده كتاب براي چهارده معصوم ( ع ) را نيز به چاپ رسانده است كه اين چهارده كتاب ، داستاني به زبان ساده براي هر معصوم و گروه سني كودكان مي باشد و هر كتاب حدود 48 صفحه را به خود اختصاص داده است .