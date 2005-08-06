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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۹:۰۱

/اختصاصي مهر / تازه هاي ادبيات كودك و نوجوان

حسين فتاحي " كودكان " را به ميهماني " پيامبران " مي برد

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : حسين فتاحي - نويسنده ، داستان زندگي پيامبران را با بهره گيري از اطلاعات غني قرآني ، با زباني ساده و به صورت مصور ، براي كودكان به رشته تاليف در آورد .


به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر،  حسين فتاحي داستان زندگي پيامبراني را كه نام يا شرح حال آنان در قرآن كريم آمده است ،  به رشته تاليف در آورده است ، پيامبراني همچون : ابراهيم ، ادريس ، نوح ،  صالح ،  اسماعيل ،  يعقوب ، ايوب ، خضر،  يونس ،  داوود ،  سليمان و ... ،  كه با نثر و نگاه خاص كودكان  در حال آماده سازي  و تصويرگري مي باشد.

اين كتابها " پيامبران و قصه هايشان " عنوان كلي گرفته اند و هر كتاب نيز اسم خاص خود را بر اساس نام پيامبري كه به آن پرداخته شده است ، دارا مي باشد.

گفتني است كه تصويرگري اين كتابها را حميد رضا بيدقي  به عهده دارد  و توسط نشر قدياني منتشر خواهد شد . همچنين " حسين فتاحي " چهارده كتاب براي چهارده معصوم ( ع )  را نيز به چاپ رسانده است كه اين چهارده كتاب ، داستاني به زبان ساده براي هر معصوم و گروه سني كودكان مي باشد و هر كتاب حدود 48 صفحه را به خود اختصاص داده است . 

کد مطلب 214706

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