محمد ميركياني : آثار ديني در سالهاي اخير جزء پرفروش ها بوده اند / برخي كتابهاي موجود " روضه خواني ادبي " هستند

اين نويسنده و پژوهشگر ادبيات كودك و نوجوان درگفت وگو با خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود: بخشي از آموزه هاي ديني ازطريق تربيت و رفتارخانواده منتقل مي شود كه معمولا موثرترازهرچيز، تربيت ديني درخانواده است و اين كه خانواده به آن چه كه مي گويد ، عمل نيز كند و مي توان گفت كه آموزه هاي ديني در درجه اول از طريق رفتار ديني خانواده به كودك و نوجوان منتقل مي شود.

محمد ميركياني خاطرنشان ساخت: نويسنده كودك و نوجوان بايد در خصوص هرموضوعي طرح داشته باشد ، مثلا اگر قراراست احكامي براي كود كان ونوجوانان طرح شود كه همان زيرمجموعه آموزه هاي ديني است بايد قالب داشته باشد يعني درشكل داستان يا غيرداستان ، درگفتارساده يا طنزويا به شكل داستان تخيلي باشد ، ضمن اين كه موضوع قابل فهم نيز باشد كه متاسفانه اين طراحي امروزه نه درادبيات ونه دررسانه ها و تلويزيون وجود ندارد .

وي درادامه اضافه كرد: زماني كه به اين نقطه ( طراحي ) مي رسيم بايد بدانيم كه موضوع انتخاب شده براي كدام گروه سني قابل درك و بيان است مثلا درمورد احكام، كودكان تا زماني كه مكلف نشده اند بايد به يك شكل با آنها برخورد كرد و زماني كه مكلف مي شود به شكل ديگر، كه مجموع اينها با توجه به شناخت نويسنده ازادبيات وهنرامروزكمك مي كند كه آن طوركه شايسته و موثراست آموزه هاي ديني را به كودكان و نوجوانان آموزش دهيم.







اين نويسنده وپژوهشگرادبيات تصريح كرد: براساس آماردر اين چند دهه پرفروش ترين آثاردرحوزه كتاب كودك ، آثار ديني بوده واگراين آثارازكيفيت بالا برخوردارباشند ميزان تاثير گذاريشان نيزعميق است ، اما نه به اين منظوركه آثارضعيف تاثيري ندارد ، بلكه تاثيرآنها كوتاه مدت است ، ضمن اين كه يك اثرقوي تاثيربلند مدت برمخاطب مي گذاردبه طوري كه تا آخرعمردرذهن اوباقي مي ماند وبررفتارهاي اجتماعي ، اخلاقي وي موثراست .



محمد ميركياني : عموما كتابفروش ها سواد فرهنگي ندارند وكاسب اند و فقط پشت جلد را مي شناسند !

وي درادامه افزود: بعضي ازنويسنده ها آثارتاريخي اسلامي را بازنويسي وبه عنوان اثرديني مطرح مي كنند كه اينها اثرديني نيستند بلكه اثرتاريخي هستند، اثرديني يك كارخلاقه است اما بعضي اوقات درهمان بازنويسي گاهي شاهد آثاري هستيم كه به سمت اثرخلاقه پيش رفته است به اين نوع آثار، آثارتاريخي خلاقه مي گوييم ، كما اينكه بعضي ازآثارمثلا درمورد حضرت زينب (س) و يا امام حسين (ع) نوشته مي شود كه يك روضه ادبي است ، يعني نويسنده ازابتدا براي نوجوان روضه خواني كرده ( دلسوزي - اعلام ناسزا به دشمنان اهل بيت) كه اين آثار هم درجاي خود موثرهستند ، يعني كساني كه دريك مجلس روضه خواني حاضرمي شوند و تحت تاثير قرارمي گيرند با مطالعه چنين كتابهايي هم تحت تاثيرقرارخواهند گرفت.ميركياني گفت: اكثر خانواده ها به خاطراعتقادات ديني و مذهبي خود ازآثارمذكوراستقبال مي كنند وشايد به همين علت باشد كه نويسندگان براي نگارش چنين آثاري وسواسي به خرج نمي دهند.

اين نويسنده درخصوص عدم حضوركتاب وادبيات كودك و نوجوان درويترين كتابفروشيهاي كشورخاطرنشان ساخت : عموما كتابفروش ها سواد فرهنگي ندارند وكاسب اند وادبيات كودك را ادبيات سطحي مي بينند ، اينان فقط پشت جلد را مي شناسند و نسبت به سليقه مخاطب آن روز ويترين خود را پرمي كنند ؛ هنوزنمي دانند كه بايد درويترين يك جاي مشخص وغيرقابل تغييربراي كتابهاي كودكان و نوجوانان در نظرگرفته شود ، درصورتي كه همين نسل اگرامروزه به مطالعه رو نياورند ، مسلما بعد ازاينكه بزرگسال شدند نيزبه مطالعه كتاب روي نخواهند آورد، اما اگرامروزجدي گرفته شوند وكتابخوان باشند مسلما درآينده هم كتابهاي ديگر كتابفروش ها را تهيه خواهند كرد .



محمد ميركياني درپايان گفت وگو با مهرياد آورشد: مطبوعات و رسانه ها براي جدي گرفته شدن كودك وادبيات كودك بسيار موثرند اما متاسفانه دراين زمينه ، كوتاهي مي شود ، رسانه هاي ما مي توانند فضاي مناسبي براي توليد فكروانديشه ايجاد كنند ، اما فقط يك نويسنده درمطبوعات مطرح مي شود ، در صورتي كه ما ده ها نويسنده داريم وفقط آن يك نفرنيست متاسفانه مطبوعات ما عوام زده هستند و به همين علت اطلاعات به طوركامل به مخاطب منتقل نمي شود .