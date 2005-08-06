محمد ميركياني : آثار ديني در سالهاي اخير جزء پرفروش ها بوده اند / برخي كتابهاي موجود " روضه خواني ادبي " هستند

اين نويسنده و پژوهشگر ادبيات كودك و نوجوان درگفت وگو با خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود: بخشي از آموزه هاي ديني ازطريق تربيت و رفتارخانواده منتقل مي شود كه معمولا موثرترازهرچيز، تربيت ديني درخانواده است و اين كه خانواده به آن چه كه مي گويد ، عمل نيز كند و مي توان گفت كه آموزه هاي ديني در درجه اول از طريق رفتار ديني خانواده به كودك و نوجوان منتقل مي شود.
محمد ميركياني خاطرنشان ساخت: نويسنده كودك و نوجوان بايد در خصوص هرموضوعي طرح داشته باشد ، مثلا اگر قراراست احكامي براي كود كان ونوجوانان طرح شود كه همان زيرمجموعه آموزه هاي ديني است بايد قالب داشته باشد يعني درشكل داستان يا غيرداستان ، درگفتارساده يا طنزويا به شكل داستان تخيلي باشد ، ضمن اين كه موضوع قابل فهم نيز باشد كه متاسفانه اين طراحي امروزه نه درادبيات ونه دررسانه ها و تلويزيون وجود ندارد .
وي درادامه اضافه كرد: زماني كه به اين نقطه ( طراحي ) مي رسيم بايد بدانيم كه موضوع انتخاب شده براي كدام گروه سني قابل درك و بيان است مثلا درمورد احكام، كودكان تا زماني كه مكلف نشده اند بايد به يك شكل با آنها برخورد كرد و زماني كه مكلف مي شود به شكل ديگر، كه مجموع اينها با توجه به شناخت نويسنده ازادبيات وهنرامروزكمك مي كند كه آن طوركه شايسته و موثراست آموزه هاي ديني را به كودكان و نوجوانان آموزش دهيم.
اين نويسنده وپژوهشگرادبيات تصريح كرد: براساس آماردر اين چند دهه پرفروش ترين آثاردرحوزه كتاب كودك ، آثار ديني بوده واگراين آثارازكيفيت بالا برخوردارباشند ميزان تاثير گذاريشان نيزعميق است ، اما نه به اين منظوركه آثارضعيف تاثيري ندارد ، بلكه تاثيرآنها كوتاه مدت است ، ضمن اين كه يك اثرقوي تاثيربلند مدت برمخاطب مي گذاردبه طوري كه تا آخرعمردرذهن اوباقي مي ماند وبررفتارهاي اجتماعي ، اخلاقي وي موثراست .
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محمد ميركياني : عموما كتابفروش ها سواد فرهنگي ندارند وكاسب اند و فقط پشت جلد را مي شناسند !
ميركياني گفت: اكثر خانواده ها به خاطراعتقادات ديني و مذهبي خود ازآثارمذكوراستقبال مي كنند وشايد به همين علت باشد كه نويسندگان براي نگارش چنين آثاري وسواسي به خرج نمي دهند.
اين نويسنده درخصوص عدم حضوركتاب وادبيات كودك و نوجوان درويترين كتابفروشيهاي كشورخاطرنشان ساخت : عموما كتابفروش ها سواد فرهنگي ندارند وكاسب اند وادبيات كودك را ادبيات سطحي مي بينند ، اينان فقط پشت جلد را مي شناسند و نسبت به سليقه مخاطب آن روز ويترين خود را پرمي كنند ؛ هنوزنمي دانند كه بايد درويترين يك جاي مشخص وغيرقابل تغييربراي كتابهاي كودكان و نوجوانان در نظرگرفته شود ، درصورتي كه همين نسل اگرامروزه به مطالعه رو نياورند ، مسلما بعد ازاينكه بزرگسال شدند نيزبه مطالعه كتاب روي نخواهند آورد، اما اگرامروزجدي گرفته شوند وكتابخوان باشند مسلما درآينده هم كتابهاي ديگر كتابفروش ها را تهيه خواهند كرد .
محمد ميركياني درپايان گفت وگو با مهرياد آورشد: مطبوعات و رسانه ها براي جدي گرفته شدن كودك وادبيات كودك بسيار موثرند اما متاسفانه دراين زمينه ، كوتاهي مي شود ، رسانه هاي ما مي توانند فضاي مناسبي براي توليد فكروانديشه ايجاد كنند ، اما فقط يك نويسنده درمطبوعات مطرح مي شود ، در صورتي كه ما ده ها نويسنده داريم وفقط آن يك نفرنيست متاسفانه مطبوعات ما عوام زده هستند و به همين علت اطلاعات به طوركامل به مخاطب منتقل نمي شود .
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