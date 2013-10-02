سپیدمویان ورامین و قرچک "خانه" ندارند/ ضرورت توجه ویژه مسئولان به نیازهای سالمندان

به گزارش خبرنگار مهر، نهم مهرماه در تقویم به نام روز جهانی سالمندان نامگذاری شده که به بهانه گرامیداشت این روز، به مقوله سالمندان و نیازهای آنان توجه دوباره ای صورت پذیرد. این یک واقعیت غیرقابل تغییر است که تمامی انسان‌ها چه بخواهند و چه نخواهند روزی به سن پیری خواهند رسید و با قرار گرفتن در طبقه سالمندان، نیازهای جدیدی برایشان پدید می‌آید.

وجود شمار روز افزون سالمندان در اکثر کشورها موجب شده که مقامات دولتی و برنامه‌ریزان اجتماعی، توجه بیشتری به این مسأله بکنند و به وضع مقررات تأمین اجتماعی مطلوب‌تر آنان همت گمارند.

در دین مبین اسلام نیز توصیه فراوانی به احترام و توجه به سالمندان شده است، تاجایی که پیامبر گرامی اسلام(ص) در احادیث متعددی ضرورت احترام به افراد سالمند را به امت خود متذکر شدند و فرمودند: هركس فضيلت و مقام يك «بزرگ» را به خاطر سن و سالش بشناسد و او را مورد احترام قرار دهد، خداى متعال او را از هراس و نگرانى روز قيامت ايمن می‌دارد.

باید اذعان داشت که جاى سالمندان، پيش از آنكه در آسايشگاه ها و سراى سالمندان باشد، كانون گرم و با محبت خانه ‏هاست، تا چراغ خانه روشن بماند و محور تجمع و الفت افراد گردند و از انديشه آنان نيز استفاده شود.



امروز دولتمردان جمهوری اسلامی ایران که پرچمدار پیروی از مکتب اهل بیت(ع) را در جهان برافراشته اند، باید به سالمندان و نیازهای آنان توجه ویژه کنند تا در این مسیر بتوان اندکی از مشکلات سالمندان را کاست.

پزشکان متخصص معتقدند که انزوا، تنهایی، احساس هرز رفتن، ناامیدی، ناامنی، اضطراب، احساس سربار بودن، اثرات ناشی از كهولت بر سالمند است كه در نتیجه استفاده از مسكنها، آرامبخش‌ها را در این گروه سنی به شدت رواج داده و بیماری روانی مثل افسردگی از جمله اثرات سوئی است كه كهولت برای سالمند به ارمغان می آورد.

سالمندان می توانند کارهای مهمی در جامعه انجام دهند



یک پیرمرد 65 ساله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالمندی را نباید پایان زندگی دانست، بلکه فصل جدید برای زندگی است که می توان با برنامه ریزی و حفظ نشاط از آن استفاده درست کرد.



محمد حسینی افزود: یک سالمند سرشار از تجربه است و در طول 6 یا 7 دهه از زندگی خود،حوادث تلخ و شیرین زیادی را مشاهده کرده است که می تواند آنان را در اختیار فرزندان خود و جوانان جامعه قرار دهد که اشتباهات احتمالی نسل جدید به حداقل برسد.

این سالمند که با شور و حرارت خاصی سخن می‌گفت، گفت: نباید به سالمند به‌عنوان موجودی بلااستفاده نگاه کرد بلکه یک سالمند می‌تواند در سنین پیری، منبع انرژی و نشاط باشد و کارهای مهمی را در جامعه انجام دهد.



نباید با بی‌توجهی از کنار سالمندان گذشت



رحیم سلطانی که مدت یک سال است در خانه سالمندان سکنی گزیده است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هیچکدام از سالمندان دوست ندارند که محیط خانه و خانواده و همنشینی با فرزندان خود را ترک کنند اما آرزو دارند که همواره فرزندان و نسل خود با نشاط به زندگی ادامه دهند.

این سالمند 68 ساله اضافه کرد: همه جوانان باید بدانند که روزی پیر و فرتوت خواهند شد و انسان در زمان پیری نیاز به محبت و توجه بیشتر فرزندان خود دارد و نباید با بی توجهی از کنار افراد سالمند گذشت.

وی ادامه داد: مسئولان و متولیان امر هم باید توجه ویژه و کارشناسی به سالمندان داشته باشند و فقط با ساخت خانه سالمندان و نامگذاری چند پارک به نام آنان مشکلات این قشر حل نمی‌شود.

سلطانی ابراز داشت: دین اسلام به احترام به پدر و مادر و پیران و سالمندان سفارش فراوان کرده اما متأسفانه مشاهده می شود که عده ای که نام مسلمان را نیز روی خود دارند به پدر و مادر و بزرگان خود بی احترامی می کنند که این نشان دهنده عدم توجه نسل جوان به نسل گذشته است.

جمعیت سالمندان به بیش از 15درصد افزایش خواهد یافت



چندی پیش رییس سازمان بهزیستی کشور نیز دراین باره در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی سالمندان برگزار شد، اعلام کرد: در حال حاضر 8.2 درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند و پیش بینی می شود تا سال 1404 جمعیت سالمندان حدود 15.5 درصد شود.



همایون هاشمی ادامه داد: در حال حاضر 80 درصد سالمندان مسکن ملکی دارند و 7.3 درصد از آن ها نیز تنها زندگی می‌کنند.



هاشمی با اشاره به اینکه در حال حاضر 285 هزار سالمند بی بضاعت و نیازمند به‌طور رایگان از خدمات سازمان بهره‌مند می‌شوند، گفت: در حال حاضر یک میلیون 500 هزار نفر از سالمندان تحت پوشش کمیته امداد و یک میلیون و 700 هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی هستند و همچنین 20 درصد سالمندان کشور نیز از هیچ بیمه‌ای برخوردار نیستند، که امیدواراست این درصد را بر اساس اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده افزایش دهیم.



این مسئول تاکید کرد: در حال حاضر بر اساس آمارهای موجود 15 درصد سالمندان بالای 60 سال شاغل و مابقی شاغل نیستند.

رئیس سازمان بهزیستی فعالیت 228 مرکز شبانه روزی سالمندان و 127 مرکز خدمات در منزل خبر داد و گفت: در سال گذشته 105 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.

هاشمی در مورد تشکیل شورای ملی سالمندان نیز گفت: قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شورای ملی سالمندان تکلیف کرده است اما با توجه به تغییرات ساختاری در وزارت خانه ها و همچنین عدم همکاری های لازم وزارت بهداشت از سال 83 تاکنون این شورا تنها پنج جلسه را تشکیل شده است که دو جلسه آن مربوط به سال های 90 و 91 بوده است که با هماهنگی های انجام شده در آینده نزدیک ششمین جلسه را تشکیل خواهیم داد.



عدم وجود خانه سالمندان در شهرستانهای ورامین و قرچک

هم اکنون شهرستانهای ورامین و قرچک با جمعیتی بالغ بر 700 هزار نفر از داشتن خانه سالمندان محروم هستند اما مسئولان اداره بهزیستی برای رفع این مشکل قدم هایی را برداشته اند.

معاون توانبخشی اداره بهزیستی شهرستان ورامین در این باره به خبرنگار مهر گفت: عدم وجود خانه سالمندان در شهرستان ورامین، به دلیل عدم وجود سرمایه گذار بوده که در این زمینه فعالیت های موثری صورت گرفته و با چندین سرمایه گذار صحبت شده است.

اعظم هراتی افزود: خانه سالمندان ورامین باید مرکزی باشد که بتواند توانبخشی به سالمندان را به صورت روز و شب انجام دهد که در این زمینه نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.



وی ادامه داد: در صورت توافق نهایی با سرمایه گذار، کار ساخت خانه سالمندان حداقل یکسال به طول خواهد انجامید.

گزارش از محمدرضا حیدری