به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، در اين مراسم كه با حضور بيش از پنجاه تن از قرآن پژوهان عضو انجمن قرآن پژوهي حوزه علميه قم برگزار شد، آيت الله معرفت طي سخناني، به شرايط بد و ناملايم اجتماعي زمان انبياء بني اسرائيل اشاره كرد و ياد‌آور شد : جامعه اصلاً آماده دعوت و تبليغ نبود و انبياء هميشه با سختي‌ها و تكذيب روبرو بودند اما در انجام وظيفه كوتاهي نكردند.



اين قرآن پژوه حوزه علميه قم ادامه داد : معناي حديث پيامبر اسلام ـ ص ـ كه مي فرمايد «علماء امتي كانبياء بني اسرائيل» اين است كه اي علماي امت من شما بايد به عزم خود استوار باشيد و استقامت به خرج دهيد. هيچ‌ گاه از معركه فرار نكنيد، هر چند شرايط ناملايم باشد، نبايد منتظر فراهم شدن زمينه باشيد. بايد مانند انبياء بني اسرائيل با گرفتاري‌ها دست و پنجه نرم كنيد هرچند كشته شويد. پس بايد ببينيم وظيفه انبياء و رمز موفقيت آنها چه بوده است.



بر اساس گزارش رسا، عضو هيئت مؤسس انجمن قرآن پژوهي با قرائت آيه « و يعلهم الكتاب و الحكمه» ، وظيفه مهم پيامبران را ترويج دانش و بينش شريعت دانست و اظهار داشت : وظيفه پيامبران ارائه برنامه، كتاب، دانش و شريعت است. وظيفه سنگين‌تر، ارائه بينش است. پيامبران تنها معلم دانش نيستند بلكه مربي بينش هم هستند. دانش بدون بينش بي‌ارزش است. ما امروز انسان‌هاي متعبد خشك را مي‌بينيم بمب را به خود مي بندند و در صف كودكان مدرسه در حله عراق وارد مي‌شوند و با فرياد الله اكبر، خود و هفتاد كودك را مي‌كشند. از جان گذشتن خيلي مهم است اما اين بيچاره خشك مغز آدم‌ها را مي‌كشد.



وي افزود : اگر بينش همراه دانش نباشد اين فسادها را در پي دارد. اگر با تحجر مبارزه مي‌كنيم به خاطر همين است. انسان متحجر طواف و رمي جمرات مي‌كند و نماز مي‌خواند اما نمي‌داند چه مي‌كند.



آيت الله معرفت با اشاره به آيه «و انزلنا اليك الذكر لتبين الناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون» اظهار داشت: هدف اين نيست كه انسان‌ها به وحي عمل كنند بلكه وحي نقطه آغاز انديشيدن است. اسلام به اين قناعت نمي‌كند كه آيه خوانده شود و معناي آن فهميده شود و به آن عمل شود، بلكه بايد قلم در دست گرفت و صدها مقاله نوشت. اسلام بر انديشيدن و انديشمند بودن تاكيد دارد و من به آينده حوزه علميه اميدوارم چون افكار نو و جوان حوزه وارد انديشيدن بر روي قرآن و سنت شده‌اند.



استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: امام خميني ـ ره ـ آن چه به مردم مي‌گفت صادقانه و مخلصانه بود و خود به آن اطمينان داشت. مردم اين را در امام خميني ـ ره ـ احراز كردند و به دنبال او حركت كردند. ما نيز اگر مي‌خواهيم كاري كنيم كه مورد رضاي حق تعالي واقع شود بايد همان سه ويژگي اخلاص، صداقت و آگاهي را كه پيامبران داشتند، داشته باشيم.



در ادامه اين جلسه حجت الاسلام رضايي اصفهاني، رئيس انجمن قرآن پژوهي، گزارشي از عملكرد يكساله انجمن قرآن پژوهشي حوزه علميه قم ارائه كرد.



وي علت درنگ در برگزاري مجمع عمومي را ديدار اعضا با رهبر معظم انقلاب و برگزاري نكوداشت مفاخر قرآني اعلام و اظهار كرد : تاكنون چهل نفر به عنوان عضو رسمي به اين انجمن وارد شده‌اند. مهم‌ترين توفيق انجمن قرآن پژوهي در برگزاري نشست‌هاي علمي و راه ‌اندازي نخستين كرسي نظريه پردازي علمي در حوزه علميه قم بود.



برپايي كارگاههاي آموزشي پايان‌نامه نويسي و روش‌شناسي تفسير در قم و برخي از دانشگاه‌ها، ارائه پيشنويس چشم انداز بيست‌ ساله تفسير، همكاري انجمن قرآن پژوهي با ساير نهادهاي علمي و دانشگاهي، ديدار با مراجع تقليد و علماي حوزه از ديگر فعاليت‌هايي بود كه حجت الاسلام رضايي به آن اشاره كرد.



رئيس انجمن قرآن پژوهي حوزه علميه قم، پيشنهاد و برپايي تجمع اعتراض آميز بر ضد اهانت نظاميان آمريكايي به قرآن كريم در زندان گوانتانامو، تصويب طرح تربيت مبلغ تفسير با همكاري ستاد تفسير و تربيت مدرس و پژوهشگر تفسير را از ديگر برنامه اين انجمن برشمرد.



وي تاكيد كرد: ما از عملكرد يك سال گذشته انجمن قرآن پژوهي راضي نيستيم و معتقديم بيشتر از اين مي‌شد كاركرد ولي در عين حال گفته مي‌شود انجمن قرآن پژوهي، فعال‌ترين انجمن حوزه بوده است.



رئيس انجمن قرآن پژوهي همكاري و هماهنگي با ساير نهادهاي قرآني و دانشگاهي و نيز پرهيز از سياسي‌كاري و ورود به عرصه جناح‌بندي سياسي را در عين پاي‌بندي به اصول نظام و رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب و مراجع تقليد دو سياست راهبردي انجمن خواند و از اضافه شدن دو واحد درسي تفسير موضوعي در برنامه تحصيلي دو ميليون و سيصد هزار دانشجو در كشور خبر داد و تربيت استاد و تاليف كتاب‌هاي گوناگون براي اين منظور را مهم و اساسي ارزيابي كرد.



وي در پايان، پيشنهادهاي انجمن قرآن پژوهي را براي سال جاري برشمرد و نهادينه نبودن و تازه كار بودن انجمن‌ها در قم و كمبود امكانات را از مشكلات انجمن قرآن پژوهي حوزه علميه قم خواند و از تلاش همكاران و عنايت اساتيد و علما تشكر كرد.