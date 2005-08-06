آيت الله جنتي: ايران در هيچ شرايطي از حق مسلم خود دست بر نمي ‌دارد// اروپايي ها اهل فريب و حقه هستند// هيات دولت بايد كارآفرين و قادر بر ايجاد تحول باشد

آيت به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله جنتي كه در نماز جمعه اين هفته تهران سخن مي گفت، با اشاره به آغاز دولت دكتر محمود احمدي نژاد اظهار داشت: آقاي احمدي نژاد به زودي اعضاي دولت را معرفي مي ‌كند و كابينه آتي بايد از افرادي متعهد، با تجربه، كارآمد و تحول آفرين باشند.

وي افزود: بنده به احمدي نژاد بيان كرده‌ ام كه خصوصيات شما اين است كه مي‌ خواهيد تحول آفريني كنيد، پس هيات دولت شما نيز بايد كارآفرين و قادر بر ايجاد تحول باشند.

امام جمعه موقت تهران كه اين مطالب را در خطبه دوم نماز جمعه اين هفته در جمع نمازگزاران تهراني بيان مي كرد، خاطر نشان كرد: رييس جمهوري در اولين فرصتي كه كابينه را معرفي و شروع به كار مي ‌كند، وضعيت موجود را براي مردم بيان كند و به مردم بگويد كه از نظر اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... چه وضعيتي را تحويل گرفته است، تا درچهار سال آينده كه بايد پاسخگو باشد، بتواند وضعيت را مقايسه و اقدامات را به مردم اعلام كند.

آيت الله جنتي در ادامه، رياست جمهوري احمدي نژاد را به مردم ايران تبريك گفت و اظهار داشت : مردم عزيز موفق شدند فردي را انتخاب كنند كه مقام معظم رهبري او را به عنوان دانشمند و فردي صالح كه داراي سابقه و تجربيات درخشان است، معرفي كردند.

وي مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد را مراسمي بسيار شكوهمند و پر معنويت توصيف كرد و ابراز اميدواري كرد كه خداوند توفيق دهد رييس جمهوري اسلامي ايران تا آخر به همين شكل پيش رود.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: يك دولت گذشت و دولت ديگري سركار آمد. دولت گذشته و آقاي سيد محمد خاتمي به هرحال خدماتي داشتند كه نبايد ناديده گرفت و بي انصافي كرد.

آيت الله جنتي تصريح كرد: نكته ‌اي كه مقام معظم رهبري فرمودند، اين بود كه با وجود فشارهاي زيادي كه وجود داشت تا آقاي خاتمي را روياروي نظام و (من اضافه مي‌ كنم در مقابل رهبري) قرار دهند، خاتمي همه فشارها را تحمل كرد و زير فشار نرفت و با حفظ موضع قوي خود، توانست به نظام خدمت كند.

وي افزود: اپوزسيون داخل نظام بر ضد نظام درست كرده بودند، در مجلس و دولت بر ضد نظام اپوزسيون تشكيل داده بودند، اما خداوند نخواست و اين پاداش را به شما داد كه چنين رييس جمهوري بر سر كار آمد و تمام اين مسايل جبران مي ‌شود.

وي در عين حال متذكر شد: هيچ كس خوب مطلق نيست و ما اميدواريم كساني كه ‌كارهايي خوب كردند، پاداش آن را بگيرند و مردم نيز قدردان هستند و اگر كارهاي نابابي نيز وجود داشته، انشاء الله خداوند از تقصير آنها بگذرد و دولت آينده آنها را جبران كند.

خطيب جمعه تهران در ادامه همچنين به مردم توصيه كرد كه از شتاب زدگي پرهيز كنند و با تاكيد بر اين كه "مقام معظم رهبري فرمودند كه مردم از شتاب زدگي بپرهيزند" گفت: شتاب زدگي آفت موفقيت است و مردم در تحقق وعده ‌هاي احمدي نژاد شتاب زده نباشند و نگويند پس فردا بايد همه بيكاران سر كار بروند، گراني كاهش يابد و امنيت در همه جا برقرار باشد.

وي افزود: دولت جديد دولت نوبنياد است؛ بسياري از وزيران جديد داراي سابقه وزارت نيستند و مدتي بايد اين وزير معطل شود تا متوجه شود در وزارتخانه وي چه خبر است و بعد نيروها را هماهنگ كند كه البته اين كار ساده نيست.

امام جمعه موقت تهران تاكيد كرد: برخي نقشه ‌هايي مي ‌كشند، آنهايي كه نمي ‌توانند حاكميت ارزشها را تحمل كنند، تلاش دارند با ايجاد توقعات زياد در مردم بگويند كه احمدي نژاد نمي ‌تواند كار كند، اما مردم ما هميشه آگاهي داشته ‌اند كه نبايد توقعات خارج از توان دولت داشته باشند.

آيت الله جنتي در ادامه سخنان خود، به رييس جمهوري توصيه كرد كه از مسوولان كنوني كه فعاليت مناسبي داشته ‌اند، قدرداني و تشكر و از تجربيات آنها استفاده كند.

وي گفت : مديران با صحت عمل و با صداقت بسياري وجود دارند كه به فكر پول به جيب زدن نبوده ‌اند و بايد از آنها قدرداني و استفاده شود، اما در عين حال افرادي نيز وجود داشتند كه به فكر خدمت نبودند يا توان خدمت و يا علاقه به خدمت نداشتند كه بايد با صبر و دقت تصفيه شوند.

امام جمعه موقت تهران با تاكيد بر لزوم همكاري مسوولان دولت گذشته با دولت جديد در دوران انتقال مديريت، اظهار داشت: مسوولان جاري اگر خواستار محبوبيت مردمي و آبرو هستند، بايد تا شكل گيري دولت جديد به مردم خدمت كرده و كارها را رها نكنند، نه اينكه بگويند ما نمي‌دانيم فردا چه مي‌شود پس كار را ترك كنيم.

وي همچنين از مردم خواست كه دولت منتخب خود را در انجام مسووليت هايش ياري كنند.

دبير شوراي نگهبان در بخش ديگري از خطبه دوم نماز جمعه اين هفته تهران به موضوع "پرونده هسته ‌اي ايران" اشاره كرد و گفت: ما از ابتدا گفتيم كه اروپا از آغاز مذاكرات تا كنون نشان داده است كه اهل فريب و حقه است و هيچ گاه با كشورهاي شرق با صداقت برخورد نكرده و حتي خود را آقا و شرق را نوكر خود مي ‌داند.

آيت الله جنتي افزود: از ابتدا مشخص بود كه مذاكرات ايران با سه كشور اروپايي به نتيجه نمي ‌رسد و اگر جمهوري اسلامي ايران به اين مذاكرات تن داد، به اين علت بود كه نگويند ايران نمي ‌خواهد كار كند و حرف حساب ندارد.

وي با تاكيد بر پايان زمان مذاكرات گفت: اكنون زمان تصميم ‌گيري است و آقاي خاتمي نيز كليد آن را زدند و اعلام كردند كه بايد فعاليت در ?UCF? اصفهان و بعد هم نطنز از سر گرفته شود.

دبير شوراي نگهبان سپس خطاب به اروپا و آمريكا اظهار داشت: اگر بخواهيد هر رشوه ‌اي به ايران بدهيد كه ايران از حق قانوني خود دست بردارد، اعلام مي‌ كنم كه دولت و مردم ايران در هيچ شرايطي از حق مسلم خود دست برنمي ‌دارند.

آيت الله جنتي افزود: مشكل اين است كه اروپايي ‌ها و آمريكايي ‌ها ما را درك نمي ‌كنند و اين تجربه‌ ها براي آنها عبرت نمي ‌شود. اينها بايد در اين انتخابات مي ‌فهميدند كه مردم ايران چه كساني هستند و چه مي‌ خواهند.

وي تصريح كرد: با وجود همه توطئه ‌ها و دستورالعمل‌ هايي كه كاخ سفيد صادر كرد كه مردم در انتخابات رياست جمهوري شركت نكنند، مردم به اين حرف‌ ها گوش نكردند و مشاركت گسترده داشتند تا چشم آنها كور شود.

خطيب جمعه تهران با بيان اين كه "بايد راه خود را ادامه دهيم" گفت: ايران تصميم خود را گرفته است و پاي لرز خربزه اي كه مي خورد مي ايستد و اروپا و آمريكا كه ايران را تهديد مي كنند، هر اقدامي انجام دهند، به ضرر خودشان تمام مي ‌شود.

وي در عين حال ابراز اميدواري كرد كه خداوند به همه عقل دهد و عقلي هم به اروپايي ‌ها و آمريكايي ‌ها بدهد كه حداقل مصلحت خود را بشناسند.

امام جمعه موقت تهران در خطبه هاي اول نماز جمعه اين هفته تهران، ماه رجب را ماه بزرگ خدا و بهارعبادت و ماه حلول خير و بركت معرفي كرد و نسبت به غفلت از اين ماه بزرگ به مسلمانان هشدار داد.

آيت الله جنتي گفت: در روايات نقل شده كه كسي كه روز اول ماه رجب را روزه بگيرد، به مدت يك سال از آتش جهنم دورمانده و موجبات دخول او در بهشت رضوان فراهم مي ‌شود و عبادت در اين ماه اجر و پاداش بيشتري به همراه دارد.

وي با اشاره به مناسبت هاي مبارك ماه رجب افزود: همه زمان ها و مكان ها متعلق به خدا است، اما خداوند متعال براي اين كه دري از درهاي رحمت را بر روي مردم و به ويژه گناهكاران باز كند و راهي براي آمرزش پيش پاي انسان بگذارد، زمان ها و مكان هايي را اختصاص به عبادت داده و ثواب فراواني نيز براي آنها در نظر گرفته است.

خطيب جمعه تهران در خاتمه به نمازگزاران توصيه كرد كه ضمن آشتي با خدا ، به او توكل كرده و تقوا را پيوسته در نظر داشته باشند.