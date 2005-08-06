احمدي نژاد سوگند رياست جمهوري ياد مي كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين مراسم، حجت ‌الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي، روساي دو قوه ديگر، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس مجلس خبرگان و ساير مقامات لشكري و كشوري حضور خواهند داشت.

احمدي‌نژاد رييس جمهوري طبق اصل يكصد و بيست و يك قانون اساسي، متن سوگندنامه را در حضور نمايندگان ملت، قرائت و امضا مي‌كند.

طبق اين اصل قانون اساسي، رييس جمهوري جديد قسم ياد مي‌كند تا ضمن پاسداري از مذهب رسمي، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، همه استعداد و توانايي خود را براي ايفاي مسووليت‌هايي كه برعهده گرفته است، به كار گيرد و خود را براي خدمت به مردم، اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق و پشتيباني از حق و نيز گسترش عدالت، وقف كند.

دكتر احمدي نژاد تا دو هفته ديگر مهلت دارد اعضاي كابينه خود را به مجلس شوراي اسلامي معرفي كند.