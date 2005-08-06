  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۸:۲۲

تا دقايقي ديگر و در مجلس شوراي اسلامي

احمدي نژاد سوگند رياست جمهوري ياد مي كند

احمدي نژاد سوگند رياست جمهوري ياد مي كند

محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران تا دقايقي ديگر در مجلس شوراي اسلامي سوگند ياد خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين مراسم، حجت ‌الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي، روساي دو قوه ديگر، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس مجلس خبرگان و ساير مقامات لشكري و كشوري حضور خواهند داشت.

احمدي‌نژاد رييس جمهوري طبق اصل يكصد و بيست و يك قانون اساسي، متن سوگندنامه را در حضور نمايندگان ملت، قرائت و امضا مي‌كند.

طبق اين اصل قانون اساسي، رييس جمهوري جديد قسم ياد مي‌كند تا ضمن پاسداري از مذهب رسمي، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، همه استعداد و توانايي خود را براي ايفاي مسووليت‌هايي كه برعهده گرفته است، به كار گيرد و خود را براي خدمت به مردم، اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق و پشتيباني از حق و نيز گسترش عدالت، وقف كند.

دكتر احمدي نژاد تا دو هفته ديگر مهلت دارد اعضاي كابينه خود را به مجلس شوراي اسلامي معرفي كند.

کد مطلب 214713

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها