ادعاي منابع آمريكايي: ايران حامي تسليحاتي شورشيان عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، منابع رسمي نظامي و اطلاعاتي آمريكا شب گذشته با اشاره به اينكه شورشيان عراق از كمك هاي خارجي بهره مند مي شوند، ادعا كردند بيشتر بمب هايي كه توسط شورشيان عراق بر ضد آمريكا و نيروهاي دولتي استفاده مي شود، در ايران طراحي و توليد و سپس به عراق ارسال مي شود.

فرماندهان آمريكايي اعلام كردند چنانچه شورشي هاي عراقي روش ساختن اين بمب ها را از ايراني ها ياد بگيرند، استفاده از آنها رايج تر خواهد شد.

اما به نظر مي رسد چنانچه شورشي ها اين تكنولوژي را از ايراني ها يادبگيرند، همكاري ميان سني هاي عراق با شيعيان ايران براي بيرون راندن آمريكايي ها قوي تر مي شود. فرماندهان آمريكايي اعتقاد دارند چنين شرايطي سبب خواهد شد خشونت بازهم در عراق افزايش پيدا كند.

كارشناسان بمب هاي نظامي اعلام كردند: به نظر مي رسد ايران علاوه بر بمب هاي معمولي تسليحات بسيار پيشرفته تري را نيز در اختيار شورشيان عراق قرار مي دهد.

نيويورك تايمز مدعي شد: اولين محموله از اين بمب ها در شمال شرقي عراق در حالي يافت شد كه از ايران وارد اين كشور شده بود.

منابع رسمي پنتاگون نيز گفتند: برخي از محموله هايي كه از ايران به عراق ارسال مي شوند حاوي قطعات بمب هستند كه بايد در عراق مونتاژ شوند. همچنين گروه حزب الله نيز كه از سوي ايران حمايت مي شود، به عراق كمك هاي تسليحاتي مي كند. فرماندها آمريكايي اعلام كردند اين بمب ها دقيقا بمب هايي هستند كه توسط حزب الله بر ضد اسراييل مورد استفاده قرار مي گيرد.

اين منابع رسمي همچنين اعلام كردند مدارك مستدلي در اختيار ندارند كه نشان دهد دولت ايران در اين زمينه دخالت دارد اما رامسفلد وزير دفاع و خليل زاد سفير آمريكا در بغداد هفته گذشته از دولت ايران براي اين موضوع شكايت كردند.