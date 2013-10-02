ووشوکاران شاهرودی مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور را کسب کردند

محمدعلی رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه مسابقات قهرمانی کشور ووشوی بسیج در استان زنجان برگزار شد، گفت: در این دوره از مسابقات مسلم روز خوش و سجاد تقی پور مقام سوم کشور را برای شاهرود به ارمغان آوردند.

وی همچنین از برگزاری کلاس تئوری مربیگری درجه سه در شاهرود خبر داد و افزود: این کلاس ها با حضور 57 ورزشکار مرد و زن از هشتم تا یازدهم مهرماه از ساعت 13:30 لغایت 18 در سالن کنفرانس اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی اساتیدی چون محمد رضا حسینی، شاکری، شاه بیکیان و اکرامی تدریس می کنند.

رحیمیان کسب مقام دوم بدمینتون نونهالان دختر در قسمت دوبل دو نفره تیمی در اولین دور مسابقات رنکینگ کشور را نیز تبریک گفت و تصریح کرد: طراوت علی نژاد و نگین میر ابوالحسنی نونهالانی هستند که از مجموع 16 بازیکن استان اعزامی به قم توانستند حائز این مقام شوند.

وی همچنین از اعزام شش بانوی کاراته کار شاهرودی به همراه سه داور به مسابقات قهرمانی بسیج استان در شهرستان سمنان خبر داد و عنوان کرد: حاصل تلاش این تیم یک طلا و یک نقره و دو برنز بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود اذعان کرد: در پایان این مسابقات ملیحه مفیدی از سوی تربیت بدنی بسیج کشور به عنوان داور، طاهره احمد پور از سوی تربیت بدنی بسیج استان بعنوان مربی منتخب تیم استان و نفیسه محمدی به عنوان نفر اول کاتای بزرگسالان استان به مسابقات کشوری بسیج دعوت شدند.

رحیمیان ابراز داشت: رضا عرب نجفی مقام اول مسابقات قهرمانی سبک شوتوکان استان و حامد مدرسی و محمد جعفر حسین پور مشترکا مقام دوم این دوره از مسابقات را که در شهرستان شهمیرزاد برگزار شد از آن خود کردند.

وی در خاتمه، همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود در برپایی نمایشگاه آثار دفاع مقدس در جاده منتهی به حرم شهدای گمنام شاهرود را از افتخارات این اداره دانست و اظهار داشت: در این نمایشگاه دو غرفه به هیئت ورزش های سنتی، بازی های بومی ومحلی، بسیج ورزشکاران و کمیته پینت بال اختصاص داده شد.

مسابقات قهرماني ووشو بسيج كشور از تاریخ چهارم مهر ماه جاری به مدت دو روز در سالن شش هزار نفري امام خميني(ره) واقع در مجموعه ورزشي انقلاب زنجان انجام شد.

رقابت هاي بخش ساندا در ۹ وزن مختلف و تالو نيز در چهار فرم برگزار شد و قريب ۵۰ داور نيز آن را قضاوت كردند.