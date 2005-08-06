مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

- تام كيسي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد : واشنگتن از پيشنهاد روز گذشته سه كشور اروپايي درباره برنامه هسته اي ايران شديدا حمايت مي كند .



- منابع اطلاعاتي و نظامي آمريكا اعلام كردند : منبع تامين تسليحاتي شورشيان عراق، ايران است .



- گروه مستقل بررسي برنامه نفت در برابر غذا اعلام كرد: گزارش اين گروه روز دوشنبه 17 مرداد منتشر مي شود و دليل تعويق آن، يافت نشدن برخي اسناد لازم درباره "بنون سوان" مدير اجرايي اين برنامه بوده است .



- سفير استراليا در سازمان ملل اعلام كرد : با اينكه هنوز شش هفته به برگزاري مجمع سران باقي مانده، آمريكا تلاشهاي خود براي تحميل اصلاحات مورد نظر واشنگتن در اين سازمان را آغاز كرده است .

- توني بلر نخست وزير انگليس شب گذشته اعلام كرد افراطيهاي مسلمان را از اين كشور اخراج مي كند .



- مذاكرات شش جانبه به منظور پايان بحران هسته اي شبه جزيره كره وارد دوازدهمين روز خود شد .



- دهها هزار تن از مردم جهان امروز به مناسبت شصتمين سالگرد بمباران هيروشيما در اين شهر گردهم آمدند.



- آمريكا درباره عدم دستيابي به پيشرفت لازم در مذاكرات شش جانبه هشدار داد.