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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۹:۰۰

در پي ارايه پيشنهادهاي سه كشور اروپايي به ايران؛

واشنگتن از پيشنهادهاي اروپا حمايت كرد

دولت آمريكا از پيشنهاد سه كشور اروپايي به ايران درباره برنامه هاي هسته اي حمايت كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، تام كيسي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد:  آمريكا از ايران دعوت كرد در زمينه پيشنهادهاي سه كشور فرانسه، انگليس و آلمان درباره برنامه هاي هسته اي اين كشور به طور مثبت بيانديشد.

وي افزود: آمريكا از تلاش هاي اروپا به شدت حمايت مي كند و اميدوار است مساله هسته اي ايران كه رسيدگي به آن يكي از اولويت هاي اصلي دولت آمريكاست، هر چه زودتر به نتيجه برسد و ايران از برنامه هاي هسته اي دست بكشد.

كيسي در ادامه گفت: ايران نبايد گام هايي را بردارد كه توافق نامه تهران و اروپا در نوامبر 2003 را نقض كند زيرا چنين گام هايي نقض آشكار قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد بود.

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا تاكيد كرد: ما تلاش هاي اتحاديه اروپا را حمايت مي كنيم و آن را راه حلي ديپلماتيك براي حل مساله برنامه هاي هسته اي ايران مي دانيم.

يكي از منابع وزارت امور خارجه آمريكا در حالي كه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: آمريكايي ها درصدد هستند نوعي تعهد براي ايران ايجاد كنند كه اين كشور پس از اين نتواند برنامه هاي هسته اي خود را ادامه دهد. 

کد مطلب 214716

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