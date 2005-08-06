واشنگتن از پيشنهادهاي اروپا حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، تام كيسي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد: آمريكا از ايران دعوت كرد در زمينه پيشنهادهاي سه كشور فرانسه، انگليس و آلمان درباره برنامه هاي هسته اي اين كشور به طور مثبت بيانديشد.

وي افزود: آمريكا از تلاش هاي اروپا به شدت حمايت مي كند و اميدوار است مساله هسته اي ايران كه رسيدگي به آن يكي از اولويت هاي اصلي دولت آمريكاست، هر چه زودتر به نتيجه برسد و ايران از برنامه هاي هسته اي دست بكشد.

كيسي در ادامه گفت: ايران نبايد گام هايي را بردارد كه توافق نامه تهران و اروپا در نوامبر 2003 را نقض كند زيرا چنين گام هايي نقض آشكار قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد بود.

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا تاكيد كرد: ما تلاش هاي اتحاديه اروپا را حمايت مي كنيم و آن را راه حلي ديپلماتيك براي حل مساله برنامه هاي هسته اي ايران مي دانيم.

يكي از منابع وزارت امور خارجه آمريكا در حالي كه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: آمريكايي ها درصدد هستند نوعي تعهد براي ايران ايجاد كنند كه اين كشور پس از اين نتواند برنامه هاي هسته اي خود را ادامه دهد.