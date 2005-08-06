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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۳۲

معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در گفتگو با "مهر":

ممنوعيت تردد خودورهاي فاقد برگه معاينه فني ؛ از اول مهر ماه

ممنوعيت تردد خودورهاي فاقد برگه معاينه فني ؛ از اول مهر ماه

معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از اجراي طرح توقف خودروهاي فاقد برگه معاينه فني خبر داد.

سردار محسن انصاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، گفت: بر اساس قانون، راهنمايي و رانندگي تمامي خودروهاي فاقد بيمه و معاينه فني را از اول مهرماه امسال متوقف و جريمه خواهد كرد.

وي اجراي اين طرح را در راستاي مصوبه سال گذشته هيات وزيران دانست و افزود: توقف خودروهاي فاقد برگه معاينه فني ، بر اساس مصوبه سال گذشته هيات دولت در خصوص جلوگيري از تردد خودروهاي فاقد برگه معاينه فني است.

انصاري متذكر شد كه هرگونه خودرو بدون داشتن بيمه و برگه معاينه فني ، طبق آيين نامه اجرايي مصوبه دولت ممنوع بوده و اگر نياز به آموزش و اطلاع رساني باشد ، اين كار صورت خواهد گرفت.

شايان ذكر است ، جريمه خودروهاي فاقد برگه معاينه فني نيز طبق مصوبه هيات دولت از 7 هزار تومان به 10 هزار تومان افزايش يافته است.

کد مطلب 214717

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