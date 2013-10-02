تئاتر خیابانی همدان وضعیت مناسبی ندارد/ از تئاتر خیابانی هیچ گونه حمایت مالی صورت نمی گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک برگزاری چندین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان تاثیرات فراوانی را به همراه داشته که می توان این تغییرات را در لایه های مختلف جامعه به روشنی مشاهده کرد.

از مطرح شدن دوباره نام همدان با تئاتر کودک و نوجوان گرفته تا ساخت و تجهیز سالن های نمایش و افزایش سطح فرهنگ مردم در استقبال از اجراهای تئاتر و.... .

اما یکی از نکات مثبت جشنواره امسال را می توان در اضافه شدن بخش نمایش های ویژه به خصوص در نمایش های خیابانی دانست، نمایش هایی که علیرغم صرف هزینه های کمتر علاقمندان زیاد و خاص خود را دارا بوده و به دلیل در دسترس بودن آسان تماشای آن می تواند نقطه عطفی در جذب مخاطب های جدید از جمله در حوزه کودک و نوجوان باشد.

در همین زمینه کارگردان و نویسنده نمایش خیابانی راه یافته به بخش ویژه بیستمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایش های خیابانی به دلیل ارتباط نزدیک و بدون واسطه بازیگر با تماشاچی و اینکه حتی در برخی اجراها بازیگر، تماشاگر را نیز به بازی و اجرای خویش می گیرد، می تواند جذابیت و شاید تازگی خاصی برای تماشاگر داشته باشد که بدون بلیط و حتی در کوچه و خیابان بتواند با تئاتر ارتباط برقرار کند.

جذب مخاطب در خیابانی آسانتر از تئاتر صحنه ایست

سعید باغبانی ادامه داد: از طرفی جذب مخاطب در خیابانی آسانتر از تئاتر صحنه ای است زیرا که در تئاتر صحنه ای استاندارد ها و قوانین خاص خودش حاکم بوده و شاید ارتباط موجود در خیابانی به اندازه کافی نباشد از این رو بسیاری از علاقمندان از طرف نمایش خیابانی جذب تئاتر صحنه ای می شوند.

وی در مورد وضعیت نمایش خیابانی همدان نیز اظهار داشت: تئاتر ما در این بخش متاسفانه اصلا وضعیت خوبی ندارد و بیشتر زمانی به این حوزه روی می آوریم که نیاز به جذب مخاطب و تبلیغ داریم به عبارتی تئاتر خیابانی پل تبلیغی سایر بخش هاست.

از تئاتر خیابانی هیچ گونه حمایت مالی صورت نمی گیرد

این کارگردان و نویسنده تئاتر همدانی بیان داشت: از طرفی از تئاتر خیابانی ما هیچ گونه حمایت مالی صورت نمی گیرد و حتی برای اجراهای عمومی نیز حداقل ها را در نظر می گیرند در حالی که می توان با کارشناسی اصولی و همه جانبه به این شاخه تئاتر حتی بیشتر از موارد دیگر بها داده شود زیرا تئاتر خیابانی می تواند مردم و علاقمندان نمایش را به سالن های نمایش جذب کرده و بیش از پیش با تئاتر همسو کند.

وی در مورد چگونگی راه یابی به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان بیستم نیز به مهر گفت: در واقع به دلیل کثرت نمایش های ارائه شده همدان به بخش انتخابی جشنواره و از طرفی به دلیل محدود بودن ظرفیت جدول اجرایی آثار، برخی از کارهایی که تائید شده و قابلیت های بهتری نیز داشتند را در این بخش جای دادند که جا دارد از مسئولین جشنواره بخاطر این تفکر تشکر ویژه ای داشته باشم.

این کارگردان جوان همدانی درباره نمایش "کوچولوی بد قول" که به این بخش راه یافته نیز اظهار داشت: نویسنده و طراحی این نمایش برعهده خودم بوده که بازیگرانی چون پیام ابراهیمی، امیررضا کوندی و مهدی مهدوی نیک در آن ایفای نقش کرده از طرفی دستیار کاگردان محسن شایگان و موسیقی کار نیز بر عهده مجید شهبازی است و داستان پسر بچه ایست که همیشه در مورد بدقولی های پدرش در دوران کودکی خویش حرف می زند و اینکه دربرآوردن امید و قول هایی که به او می داده را که هر بار به دلایل مختلف بدقولی کرده و هیچ وقت به آنها عمل نکرده تا اینکه در پایان قصه می بینیم که همین رفتار پدر در پسر نیز تاثیر گذاشته و خود اونیز همین رفتار را بروز می دهد.

امکانات سالن های همدان رضایت بخش است

باغبانی وضعیت امکانات و سالن های همدان را رضایت بخش توصیف کرده و افزود: وضعیت امکانات سالن ها در همدان هیچ وقت چنین شرایطی را نداشته و همه ساله به لطف جشنواره و مساعدت های مسئولان ارشاد همه سالن های شهر از همه نظر تعمیر و تجهیز می شوند.

وی در پایان سخنانش ابراز داشت: متاسفانه بعد از جشنواره اکثر این امکانات به درستی استفاده نشده و با بهره گیری نادرست از آنان که اکثرا توسط افراد غیر حرفه ای است مشکلات ما را در حوزه صوت و نور افزایش می دهد و بخصوص عدم وجود نیروی تخصصی لازم و دلسوز که امیدواریم برای این مشکل نیز تدابیر اساسی اندیشیده شود.