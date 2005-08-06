5/1 ميليارد دلار از تعهدات طرح هاي بيع متقابل بازپرداخت شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در موازنه پرداخت ها( تغيير در ذخاير بين المللي) علاوه بر حساب جاري و سرمايه، تغييرات نرخ ارز و اشتباهات آماري نيز ذكر مي شود.

برهمين اساس، در سال 1383 در اثر تغييرات نرخ ارز در حدود 168 ميليون دلار از ذخاير بين المللي بانك مركزي كاسته شده است كه در مقايسه با سال ماقبل بيانگر بهبود نسبي مديريت سبدهاي ارزهاي خارجي كشور است.

اين گزارش مي افزايد: در سال 1383، باتوجه به مازاد تراز حساب جاري، مازاد حساب سرمايه و كسري ناشي از تغييرات نرخ ارز و اشتباهات آماري در مجموع بر ذخاير بين المللي در حدود 3/8 ميليارد دلار افزوده شده است.

براساس اين گزارش، در اين ميان تاثير افزايش ورود سرمايه، بيشتر از حساب جاري به افزايش ذخاير منجر شده است.

يكي ديگر از اقلام مهم موازنه پرداخت ها، حساب سرمايه است كه جريان سرمايه گذاري هاي بلند مدت و كوتاه مدت يك كشور با ساير كشورها را نشان مي دهد. به عبارت ديگر كاهش(افزايش) دارايي هاي خارجي و يا افزايش (كاهش) بدهي هاي خارجي بيانگر ورود(خروج) سرمايه است.

اين گزارش تصريح مي كند: خالص سرمايه در سال 1383 در حدود 6/5 ميليارد دلار بوده كه نشان مي دهد، سرمايه به ميزان 1/1 ميليارد دلار نسبت به سال ماقبل بيشتر شده و اين امر نيز به طور عمده متاثر از خالص ورود سرمايه هاي كوتاه مدت بوده است.

اين گزارش حاكيست، سرمايه كوتاه مدت در سال 1383 نسبت به سال 1382 حدود دو ميليارد دلار بيشتر شده است.

البته با اين كه ورود سرمايه بلند مدت در سال 1383 نسبت به سال ماقبل 43 درصد كاهش داشته، اما از مازاد برخوردار بوده است.

براساس اين گزارش، روند حساب سرمايه در سال هاي 76-1383 نشان مي دهد كه خروج سرمايه از كشور در مقطع 78-1379، به طور عمده از كاهش بدهي هاي خارجي تاثير گرفته است.

اين گزارش تصريح مي كند: ورود سرمايه هاي بلند مدت در سال 1383 به طور عمده مربوط به ورود سرمايه هاي بلند مدت ناشي از اجراي طرح هاي جديد بيع متقابل به ميزان 2188 ميليون دلار است.

همچنين 1560 ميليون دلار از تعهدات مربوط به طرح هاي بيع متقابل گذشته بازپرداخت شده است.

اين گزارش حاكيست، مقايسه بدهي ها و دارايي هاي دولت در حساب سرمايه بلند مدت بيانگر آن است كه كاهش خالص بدهي هاي بخش دولتي نسبت به سال ماقبل در حدود 900 ميليون دلار، نقش زيادي در كاهش ورود سرمايه بلند مدت داشته است.