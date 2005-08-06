تاسيس تاكسي خصوصي فقط با مجوز سازمانهاي تاكسيراني قانوني است

صادقي مجد با اشاره به مشكلاتي كه در خصوص تاسيس شركت هاي خصوصي تاكسيراني وجود دارد، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، گفت: فقط سازمان هاي تاكسيراني صلاحيت صدور مجوز را دارند و شركت هاي خصوصي كه مجوز اين سازمانها را نداشته باشند، اجازه فعاليت ندارند.

وي افزود: سازمان هاي حمل و نقل و ترافيك شهرداري ها فقط مي توانند نسبت به معرفي شركت هاي خصوصي به سازمان هاي تاكسيراني اقدام كنند. اما به طور مستقيم اجازه صدور مجوز را ندارند.

مديرعامل اتحاديه سازمانهاي تاكسيراني كشور در خصوص شركت هاي خصوصي كه بدون اجازه تاكسيراني فعاليت مي كنند، تصريح كرد: مطمئنا بازرسي تاكسيراني با آنها برخود كرده و مانع از فعاليت اين قبيل شركت ها مي شود.

وي اين مساله را در نيز شامل شركت تاكسي بيسيم تهران دانست و گفت: هدف ما حمايت از بخش خصوصي است و در اين راه از هيچ كمكي دريغ نخواهيم كرد. لذا اگر اين شركت هم از مجاري سازمان تاكسيراني موضوع مجوز را دنبال مي كرد، امروز مشكلي براي فعاليت نداشت.

صادقي مجد افزود: براي اداره سازمانهاي تاكسيراني قوانيني وجود دارد كه بايد توسط بخش خصوصي هم مدنظر قرار گيرد و لذا نمي توان خارج از قانون نسبت به تاسيس شركت هاي خصوصي اقدام كرد.