حضور حامی مالی هندبال خراسان رضوی را به سطح اول ورزش کشور باز می گرداند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله کافی سه شنبه شب در مراسم رونمایی از پیراهن تیم هندبال بانوان بام ایران طرقبه که در محل هتل ثامن الائمه(ع) مشهد برگزار شد اظهار کرد: هندبال خراسان رضوی همیشه جزء مدعیان مسابقات لیگ برتر کشور بوده است که نبود حامی مالی باعث افت هندبال این استان در سال های گذشته شده و در حال حاضر حضور حامیان مالی می تواند هندبال استان را با ردیگر به سطح اول ورزش کشور بازگرداند.

وی افزود: برای اولین بار است که یک تیم هندبال بانوان از یک شهرستان کوچک استان می تواند وارد لیگ برتر هندبال کشور شود که این امر برای ورزش خراسان رضوی بسیار ارزشمند است.

کافی یاد آور شد: هیات هندبال خراسان رضوی همواره جزء یکی از دو هیات برتر کشور بوده و کسب این عنوان به دلیل حضور تیم ها و بازیکنان مستعد و همچنین مربیان خوب هندبال در این استان بدست آمده است.

وی افزود: تیم هندبال طرقبه شاندیز که توانست به صورت پله ای از لیگ دسته دو توانست به لیگ دسته یک و سپس لیگ برتر کشور صعود کند برای هندبال استان از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که این تیم توانسته با ظریت های استان و از پایین به سمت بالا حرکت کند.

نائب رئیس هیات هندبال استان ابراز کرد: تیم هندبال بانوان طرقبه شاندیز سال گذشته بدون حامی مالی فعالیت کرد و توانست بدون باخت به لیگ برتر صعود کند و این مهم به رغم همه کاستی ها اتفاق افتاد.

وی افزود: فشار بر روی بازکنان به حدی بود که چند وقت قبل برخی از بچه های تیم حتی گریه کردند و از اینکه کسی از آنان حمایت نمی کند بسیار دلگیر بودند که خوشبختانه امروز با ورود شرکت بام ایران بسیاری از مشکلات مالی تیم حل شده و امیدواریم این تیم بتواند در مسابقات لیگ برتر نتایج قابل قبولی کسب کند.