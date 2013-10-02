علاقه به سرزمین مادری باعث ورودم به عرصه حمایت از ورزش خراسان رضوی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نیک اختر سه شنبه شب در مراسم رونمایی از پیراهن تیم هندبال بانوان بام ایران شهرستان طرقبه شاندیز که در محل هتل ثامن الائمه(ع) مشهد برگزار شد اظهار کرد: خراسان رضوی سرزمین مادری من است و علاقه مندی به مشهدالرضا(ع) باعث شد تا وارد عرصه ورزش این استان شوم و در حال حاضر نیز از این کارم بسیار خرسند هستم و در آینده نیز چتر حمایت از ورزش و جوانان در استان را بازتر خواهم کرد.

رایزنی برای حمایت از کارته کاران در مسابقات کشوری

وی افزود: اینکه برخی فکر می کند که هدف اصلی بنده از ورود به ورزش استان فقط کار اقتصادی بوده است تفکری اشتباه بوده و در صورتی که می خواستم کار تبلیغی و اقتصادی صرف انجام دهم راه های بهتر و کم هزینه تری نیز وجود داشت که می توانستم از آن طریق وارد شوم.

نیک اختر با بیان اینکه رایزنی های نیز به منظور حمایت از کارته کاران استان در مسابقات کشوری نیز انجام داده ام ابراز کرد: طبق تفاهم نامه ای که با تیم کاراته استان دارم همه تلاشم را برای موفقیت این تیم انجام خواهم داد.

وی گفت: اولین مسابقه تیم هندبال بانوان بام ایران طرقبه تا 10 روز آینده برگزار می شود و بنده به عنوان یکی از افراد خدمتگذار در ورزش استان از همه ورزشی ها و اصحاب رسانه و مردم خوب طرقبه و شاندیز می خواهم تا این تیم را در مسابقات لیگ برتر حمایت کنند.

بحث ازدواج رایگان در کشور را پیگیری می کنم

نیک اختر همچنین با اشاره به دیگر فعالیت هایش در عرصه های اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: در حال حاضر بحث ازدواج رایگان در کشور را پیگیری می کنم.

وی افزود: تا کنون 60 درصد این طرح آماده شده است و با تکمیل و اجرایی شدن آن بسیاری از جوانان می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند.

وی بیان کرد: یکی دیگر از فعالیت هایی که در سطح ملی پیگیر آن هستم بر آورده کردن آرزوی جوانان برای خانه دار شدن است.

نیک اختر گفت: که این طرح نیز در حال تکمیل شدن بوده و اجرای ان در کشور آرزوی بسیاری از جوانان مبنی بر خانه دار شدن را برآورده خواهد کرد.