كانون ساماندهي فروشگاههاي زنجيره اي تشكيل مي شود

علي احمديان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: در حال حاضرهيات موسس اين كانون تعيين و اساسنامه آن نيز تدوين و تاييد شده است .

وي افزود: بر اساس ماده 86 قانون نظام صنفي فروشگاههاي بزرگ كانوني را بايد ايجاد كنند كه اين كانون جايگزين يك اتحاديه صنفي محسوب مي شود.

وي تصريح كرد: بر اساس زمان مقرر شده فروشگاههاي بزرگ بايد بر اساس ماده 86 مجوزلازم را از وزارت بازرگاني اخذ كنند كه تا كنون فروشگاه رفاه اين مجوز را دريافت كرده و شهروند نيزدر مرحله نهايي است و مابقي فروشگاههاي بزرگ نيزبراي دريافت اين مجوزدر حال پيگيري هستند.

به گفته وي، درشهرستانها كه فروشگاههاي زنجيره اي وجود ندارد و اگر هم باشد مختص خود شهر مي باشد فروشگاهها نيز بايد مجوز لازم را از وزارت بازرگاني دريافت كنند.

رييس سازمان بازرسي و نظارت بر كالا خاطر نشان كرد: اعضاي هيات مديره كانون از ميان واحدهايي كه مجوزاز وزارت بازرگاني دريافت كردند، انتخاب خواهد شد و كانون بطور رسمي كارش را آغاز مي كند.

وي گفت:اين كانون چون به منزله اتحاديه صنفي است مي تواند علاوه برنظارت برفعاليت فروشگاههاي زنجيره اي ، و هم وظايف اتحاديه هاي صنفي را در فروشگاههاي بزرگ انجام دهد.

وي افزود: با تشكيل اين كانون بر نحوه نظارت بر فروشگاهها و رسيدگي به تخلفهاي احتمالي در برخي از فروشگاههاي بزرگ ساماندهي خواهد شد.

احمديان با اشاره به زمان برگزاري انتخابات براي تعيين هيات مديره اين كانون تصريح كرد: به علت اينكه برخي از فروشگاهها درحال مراحل اخذ مجوز مي باشند ، تلاش وزارت بازرگاني بر اين است كه تا پايان مرداد ماه اين انتخابات برگزارو تا دو ماه آينده نيزهيات مديره كانون كار خود را آغازكنند .