موسيقي سنتي و محلي ما نيازمند يك پايگاه اينترنتي معتبر است / كميت و كيفيت آموزش موسيقي در ايران ضعيف است

"نصرالله ناصح پور"، رييس هيات مديره خانه موسيقي در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر" ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: مسوولان از اول انقلاب تا كنون در ارتباط با موسيقي برنامه ريزي كمتري داشته اند، بالاخص در موسيقي بانوان. بانوان در شهرستان ها به اندازه تهران نه امكانات آموزشي و نه آزادي عمل دارند، در حالي كه اصل عدالت خواهي اين است كه حقوق زن و مرد را يكسان نگاه داريم.

وي افزود: بر اساس آمارهاي انجام شده، تعداد كارهاي ارائه شده در موسيقي بانوان كمتر از آقايان بوده است. همچنين كميت و كيفيت در موسيقي بايد مورد توجه بيشتري قرار بگيرد تا كارهاي ارزشمندي ارائه شود.

وي با اشاره به اين كه ايران كشور وسيعي است، گفت: ايران به عنوان يكي از مراكز اساسي موسيقي شرق است، ولي متاسفانه به اندازه كافي موسيقي ايران را در دنيا معرفي نكرده ايم. ما به يك پايگاه اينترنتي خيلي معتبر براي موسيقي سنتي و محلي به دو زبان فارسي وانگليسي نياز داريم تا آثار اساتيد و مقالات پژوهشي در اين سايت معرفي شوند. درحال حاضر موسيقي ما با يك بحران روبرو است و تا زماني كه اين بحران برطرف نشود، انرژي اساتيد و دست اندركاران موسيقي اتلاف مي شود.

وي خاطر نشان كرد: اين تعداد آثار موسيقي جوابگوي معرفي موسيقي ما به داخل و خارج از ايران نيست. در كل ما بايد هفته اي 50 ساعت كار اجرايي در سطح كشور به روي صحنه ببريم تا در اين زمينه حرفي براي گفتن داشته باشيم، ولي درحال حاضر اجراي كنسرت ها در سطح كشور ايران نسبت به ديگر كشورها ضعيف است. در كل يكي از ويژگي هاي اساسي در موسيقي بايد انتقال مفاهيم و نظريات بزرگان باشد.

"ناصح پور" در ادامه با اشاره به جوانان گفت: جوانان علاقمند به موسيقي بايد هدفمند باشند. مراجع به اساتيد معتبر موسيقي براي برآوردن اهداف آن ها مي تواند مفيد باشد و سير مطالعاتي شان نيز منظم و جهت مند باشد و نظريات اساتيدشان را در امر فراگيري كاملاً جلب كرده باشند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قصد داريد تجربيات خود را به صورت يك منشور مكتوب كنيد، گفت: من تا كنون نزديك به 4000 تا شاگرد در تهران، شهرستان ها و خارج از كشور داشتم كه با همان شيوه قدما كار را به آن ها ياد مي دهم. كاري كه ما انجام مي دهيم، روش سينه به سينه است. البته تاليف و تدوين كتاب هزينه بالايي مي طلبد كه مشكلات مالي مانع از اين كار شده است.

وي در ادامه سفر تفريحي هنرمندان پيشكسوت در رشته هاي مختلف هنري به اردبيل را كه از سوي معاونت هنري وزارت ارشاد برگزار شده بود، را مثبت ارزيابي كرد و گفت: بايد يك باشگاه براي تمام هنرمندان در رشته هاي مختلف هنري تاسيس شود تا تمام آن ها امكان ديدار يكديگر را داشته باشند و بحث هاي اساسي در هر يك ار رشته ها مورد بررسي قرار بگيرد. امروزه به دليل بعد مسافت و قضاياي مالي، اكثر هنرمندان يكديگر را كمتر ملاقات مي كنند و اگر باشگاهي براي آن ها تاسيس شود، حركت ارزنده اي است.

وي افزود: البته براي اين نوع از برنامه هاي تفريحي بايد يك برنامه ريزي دقيق و از قبل تعيين شده باشد. لازمه اين حركت اين است كه از هنرمندان نظرخواهي كنند تا با آمادگي قبلي در اين جمع حاضر شوند. اين سفرها به غير از تفريح و سرگرمي مي تواند جنبه علمي هم براي همه داشته باشد. به گونه اي كه مجالي هم تبادل نظر همديگر وجود داشته باشد.

ناصح پور در پاسخ به اين سوال كه آيا شما عضو مجمع پيشكسوتان هنرمندان هستيد، گفت: خير، حتي در اين زمينه اطلاعي ندارم و تا كنون كسي از ما دعوت نكرده است.