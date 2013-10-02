ماجرای پیامک استامینوفن مرگ آور از زبان وزیر بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر سید حسن هاشمی افزود: آن پیامک از یکی از شهرهای جنوب شرقی کشورتوسط فردی فرستاده شده بود که آن فرد توسط دستگاههای امنیتی دستگیر شد.

وزیر بهداشت از مسئولین امنیتی خواست تا از انتشار این گونه اخبار که تشویش اذهان عمومی را به دنبال دارد جلوگیری کنند چرا که چنین پیامک هایی مردم را دچار نگرانی می کند.

هاشمی گفت:‌ اتفاقا از بیمارستانهایی که ادعا می شد در آنجا افرادی در اثر خوردن استامینوفن فوت کردند مثل دانشگاه الزهرای اصفهان بازدید شد. اصلا فوتی نبوده و اخبار منتشر شده دروغ بوده است.

وزیر بهداشت همچنین درباره واردات تجهیزات پزشکی که در داخل کمبود داریم گفت:‌ مشکلات زیادی از قبیل تحریم وجود دارد اما علی رغم مشکلات راه حل هم هست که از آن راه حلها استفاده می کنیم.