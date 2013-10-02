انتقال آب 2 حلقه چاه جدید به مخزن ذخیره شهر اندیشه

داود سمیعی زنوزی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به منظور تامین آب شرب شهروندان و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات رسانی، بهسازی و بروز رسانی امکانات و تجهیزات آبرسانی در شهر اندیشه در دستور کار اداره آب و فاضلاب این شهر قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا با اجرای چهار کیلومتر خطوط جمع‌آوری و انتقال در شهر اندیشه، آب استحصالی از دو حلقه چاه جدید به مخزن ذخیره پنج هزار مترمکعبی فاز دو شهر اندیشه منتقل شده و سپس در شبکه توزیع قرار می‌گیرد.

وی در تشریح جزئیات این پروژه گفت: این مسیر چهار کیلومتری با لوله هایی از جنس چدن داکتیل با قطرهای 250، 300 و 400 اجرا شده است و هزینه 15 میلیارد ریالی اجرای این پروژه نیز از محل اعتبارات جاری شرکت تامین شده است.

مدیر امور آبفای شهر اندیشه بیان کرد: به منظور جلوگیری از شکستگی در شبکه و هدر رفت آب، چاههای مستقیم به شبکه جمع آوری و از طریق این خطوط به مخازن ذخیره منتقل و توزیع می شود که مدیریت بر توزیع آب از مهمترین مزایای این طرح است.