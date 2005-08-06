بم هنوز با مشكلات دست و پنجه نرم مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر از بم ، يكي از معضلاتي كه پس از زلزله در بم به وجود آمده و شوراي شهر و مسئولان مكرر راجع به آن تذكر داده اند ، غارت آهن الات خانه هاي ويران شده شهر بم است.

علي رغم تلاش مسئولان شهري براي آگاه كردن مردم بم اين روند همچنان ادامه دارد ؛ زيرا مردم جايي براي نگهداري اين آهن الات ندارند .

در ماههاي اول زلزله كه امنيت برقرار نبود و مردم نيز به دليل آلام شديد روحي ، آينده نگري كافي نداشتند آهن آلات بسياري با قيمت بسيار نازل به خارج از بم انتقال داده شد و سود كلاني به جيب دلالان و غارتگران سرازير شد.

آهن آلات شهر بم روزهاي اول پس از زلزله كيلويي 300 ريال و تير آهن ساختمانها كيلويي 400 تا 800 ريال خريداري مي شد كه حدود يك دهم قيمت واقعي آهن قراضه است .

مصوبه شوراي شهر بم راه به جايي نبرد

در همين راستا شوراي شهر بم مصوبه اي تصويب كرد كه بر اساس آن شهرداري براي حمايت از مردم اقدام به خريد آهن آلات كند ؛ اما شهرداري بم توان اين كار را نداشت از طرفي مردم نيز به پول نقد احتياج داشتند و ترجيح دادند حتي با قيمت بسيار اندك آهن آلات خانه هاي ويران شده خود را به فروش برسانند بنابراين راهكار شوراي شهر نيز عملي نشد .در كنار فروش هاي بي حساب و كتاب آهن آلات ، متأسفانه سرقت نيز بيداد مي كند و هنوز آن آهن از بم خارج مي شود.

سارقان امان ندادند

يك شهروند بمي در اين خصوص مي گويد : بعد از زلزله به دليل مرگ فرزندان و اعضاي خانواده ام و مجروحيت خودم ، برادرم از من اجازه گرفت تا آهن آلات را در جايي مخفي كند كه دور از دسترس غارتگران باشد؛ اما پس از دو هفته هنگامي كه به آنجا رفتيم اثري از آهن نبود و به گفته همسايه ها چند نفر آنها را با وانت برده بودند .

خريد آهن از مردم بودجه مي خواهد

شهردار بم دراين زمينه گفت : خريد آهن به صورت انحصاري در دست تعدادي افراد سودجو قرار داشت و خريد و غارت آنها تفاوت چنداني نداشت . بسياري از مردم هم ترجيح دادند آنها را زير قيمت واقعي بفروشند تا از دست سارقان در امان باشد .

علي باقري زاده افزود : شهرداري بم هم با پرسنل داغديده و درآمد صفر قادر به اجراي مصوبه شوراي شهر بم نبود ؛ زيرا واضح است اين كار نياز به بودجه كلاني دارد .

باقري خاطر نشان كرد : تنها كاري كه دراين زمينه صورت گرفت اين بود كه مقرر كرديم خريداراني كه خواستار خروج آهن از بم باشند به شهرداري عوارض بپردازند كه اين مسئله كماكان ادامه دارد .

باقري زاده تصريح مي كند كه به هر صورت آهنهاي شهر بم غارت شد و هم اكنون مردم كم بضاعت اين شهر براي ساخت ساختمانهاي خود بايد آهن آلات را كيلويي چند صد تومان خريداري كنند ؛ اما اميدواريم در حوادث بعدي كشور با توجه به زلزله خيز بودن ايران از تجربيات تلخ بم استفاده شود و سياستهايي براي اين گونه مواقع اتخاذ شود.

در يك سال تنها 50 ميلون تومان عوارض دريافت كرديم

مسئول واحد درآمد شهرداري بم دراين خصوص گفت : به ازاي هر كيلو تير آهن 150 ريال ، درب و پنجره سالم 150 ريال و آهن آلات شكسته 50 ريال عوارض از خريداران آهن گرفتيم ؛ اما از آنجايي كه اين روال قانوني از نيمه دوم فروردين ماه 83 تصويب شد قسمت اعظم آهن آلات از بم خارج شده بود و غارتگران چيزي براي شهر باقي نگذاشته بودند .

علي فروزنده افزود : از اوايل ارديبهشت ماه 83 با مسئولان امنيتي استان سيستان و بلوچستان ارتباط برقرار كرديم و از آنها خواستيم از حاملان آهن آلات مجوز خريد و برگه عوارض طلب كنند ؛ اما همانطور كه گفتم دير بود و ما تنها 00 5 ميليون ريال از راه دريافت عوارض در آمد داشتيم كه رقم بسيار ناچيزي است .

فروزنده افزود : بر كسي پوشيده نيست كه اموال مردم بم به غارت رفت و آهن آلات شهر بم كه مي توانست سرمايه در خور توجهي براي شهروندان باشد مفت از دست مردم خارج شد .

آنچه واضح است اينكه مردم بم از اين موضوع آسيب اقتصادي جدي ديده اند ؛ زيرا براي ساخت خانه هايشان چه بسا مجبور به خريد آهن آلات منزل خودشان از آهن فروشان با چند ده برابر قيمت فروخته شده هستند و به هر حال علت عمده اين مسئله نبود آينده نگري كافي وبرنامه ريزي صحيح و به موقع در جلوگيري از وقوع اين مسئله بوده است .

تجربه نشان داده كه احتمال وقوع حوادثي چون زلزله بم هر آن در كشور ما وجود دارد ؛ لذا بايد از تجربيات گران قيمت بم نهايت استفاده را كرد و در شرايط مشابه به مسائل ريز اما بسيار مهم نظير مسئله اي كه عنوان شد توجه كافي داشت .