اكونوميست گزارش داد: سرانه بدهي خارجي هر ايراني 235 دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، كل بدهي هاي خارجي ايران تا پايان سال 2005 به 16 ميليارد و 620 ميليون دلار خواهد رسيد كه نسبت به سال 2005 افزايشي 245 ميليون دلاري نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، از اين رقم، بدهي هاي خارجي بلند مدت و ميان مدت ايران تا پايان سال 2005 به شش ميليارد و 927 ميليون دلار خواهد رسيد. همچنين بدهي هاي بخش خصوصي نيز 454 ميليون دلار تخمين زده شده است.

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست بدهي هاي كوتاه مدت ايران را تا پايان سال 2005 برابر با 9 ميليارد و 239 ميليون دلار اعلام كرده كه نسبت به سال گذشته ميلادي 644 ميليون دلار افزايش نشان مي دهد.

بر پايه همين گزارش، تا پايان سال 2005 سرانه بدهي هاي خارجي ايران به 235 دلار خواهد رسيد. همچنين نسبت ذخاير ارز و طلاي ايران به كل بدهي هاي آن نيز به 211.3 خواهد رسيد كه بيش از 30 واحد نسبت به رقم سال 2004 رشد نشان مي دهد.

اين گزارش مي افزايد، نسبت بدهي هاي خارجي به توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2005 نسبت به سال 2004 كاهش خواهد يافت و از رقم 11.1 در سال 2004 به رقم 9.4 در سال جاري ميلادي خواهد رسيد.

اين گزارش حاكي است، از كل بدهي هاي بلند مدت و ميان مدت ايران در سال 2005 (هفت ميليارد و 381 ميليون دلار) يك ميليارد و 468 ميليون دلار آن مربوط به اعتبارات دولتي، 818 ميليون دلار قراردادهاي دوجانبه، 650 ميليون دلار قراردادهاي چند جانبه، و پنج ميليارد و 913 ميليون دلار آن نيز مربوط به اعتبارات خصوصي است.