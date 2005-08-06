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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۸:۵۵

دقايقي پيش و در صحن علني مجلس

نماينده آبادان از اعمال برخي محدوديت هاي حفاظتي برآشفته شد

محمد سعيد انصاري نماينده آبادان به دليل برخي محدوديت هاي حفاظتي و امنيتي كه در هنگام ورود به مجلس در مورد وي اعمال شده بود، به ناطق نوري و كوهكن كارپردازان مجلس اعتراض كرد و اين اعتراض به مشاجره لفظي اين سه نفر منجر شد كه با پادرمياني تعدادي از نمايندگان ، نماينده عصباني به بيرون از صحن هدايت شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، انصاري قبل از آغاز رسمي مراسم تحليف و در مقابل ديدگان دهها دوربين خبرنگاران و تصويربرداران داخلي و خارجي با ناطق نوري درگير شده بود، نسبت به برخي محدوديت ها براي خود اعتراض كرد كه با پادرمياني ساير نمايندگان ، وي از صحن علني خارج و مشاجره و درگيري به پايان رسيد.

اين اقدام انصاري و فريادهاي پي در پي وي ، اعتراض بسياري از نمايندگان و اعضاي هيات رييسه را برانگيخته بود كه پيرموذن ، دانشيار و كوهكن توانستند او را آرام و به بيرون از مجلس هدايت كنند.

اعتراض نماينده آبادان در حالي صورت مي گيرد كه كارپردازان مجلس در نامه اي مكتوب به نمايندگان، اعمال محدوديت ها در روز تحليف را يادآور شده بودند.

کد مطلب 214727

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