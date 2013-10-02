۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۸

پیرفلک:

کارخانه کمپوست قائمشهر 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

قائمشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار قائمشهر پیشرفت فیزیکی کارخانه زباله را با توجه به گزارش پیمانکار 75 درصد اعلام کرد و گفت: در صورت بهره برداری، بیش از 70 نفر به صورت مستقیم در این کارخانه مشغول به کار می شوند.

یبه گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی ساخت کارخانه کمپوست قائم شهر با بیان اینکه مشکلات و مسائل بر سر راه ساخت این کارخانه باید حداکثر ظرف مدت یکماه بررسی شود، اظهارداشت: پس از بررسی تمام جوانب، پیشنهاد ها و برآورده شدن رضایت طرفین با اولویت منافع شهرستان و مردم بهترین انتخاب باید صورت گیرد.
 
وی با اشاره به اینکه اولویت با پیمانکار فعلی است، افزود: در خصوص تامین منابع مالی و اختصاص بودجه هیچ تعهدی پذیرفته نمی شود و سرمایه گذاران با توجه به درآمدی که در آینده از این کارخانه بدست می آید، می توانند درآمد زدایی خوبی داشته باشند.
 
وی بیان کرد: اختلافات مابین پیمانکار شهرداری و کارگروه پسماند مازندران باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
 
فرماندار قائم شهر با بیان اینکه به جز ابنیه تاکنون پنج میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه دستگاههای موجود در محل کارخانه شده است، اذعان داشت:  12 هکتار زمین با آماده سازی زیرساخت های آب، برق ، گاز و مخابرات در اختیار این کارخانه قرار گرفته است.
 
وی با اشاره به اینکه با سرمایه گذاری ،اجرا، فن آوری ، مدیریت و نظارت باید کارخانه کمپوست قائم شهر را تبدیل به یک برند کشوری شود، اظهارداشت: به بهترین پیشنهاد از نظر سرمایه و منابع مالی ، کیفیت و چگونگی بهره برداری اهمیت داده می شود.
