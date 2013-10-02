کارخانه کمپوست قائمشهر 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

یبه گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی ساخت کارخانه کمپوست قائم شهر با بیان اینکه مشکلات و مسائل بر سر راه ساخت این کارخانه باید حداکثر ظرف مدت یکماه بررسی شود، اظهارداشت: پس از بررسی تمام جوانب، پیشنهاد ها و برآورده شدن رضایت طرفین با اولویت منافع شهرستان و مردم بهترین انتخاب باید صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه اولویت با پیمانکار فعلی است، افزود: در خصوص تامین منابع مالی و اختصاص بودجه هیچ تعهدی پذیرفته نمی شود و سرمایه گذاران با توجه به درآمدی که در آینده از این کارخانه بدست می آید، می توانند درآمد زدایی خوبی داشته باشند.

وی بیان کرد: اختلافات مابین پیمانکار شهرداری و کارگروه پسماند مازندران باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

فرماندار قائم شهر با بیان اینکه به جز ابنیه تاکنون پنج میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه دستگاههای موجود در محل کارخانه شده است، اذعان داشت: 12 هکتار زمین با آماده سازی زیرساخت های آب، برق ، گاز و مخابرات در اختیار این کارخانه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه با سرمایه گذاری ،اجرا، فن آوری ، مدیریت و نظارت باید کارخانه کمپوست قائم شهر را تبدیل به یک برند کشوری شود، اظهارداشت: به بهترین پیشنهاد از نظر سرمایه و منابع مالی ، کیفیت و چگونگی بهره برداری اهمیت داده می شود.