  1. استانها
  2. کرمان
۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۹

کافی خبر داد:

تولید پسته در شهربابک 30 درصد افزایش یافت

تولید پسته در شهربابک 30 درصد افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهربابک از رشد 30 درصدی تولید پسته در این شهرستان خبر داد.

غلامرضا کافی در گفتگو با مهر اظهارداشت: پسته یکی از محصولات استراتژیک شهرستان شهربابک در شمال استان کرمان محسوب می شود و 16 هزار هکتار باغ پسته در این شهرستان وجود دارد.

وی گفت: از این میزان 12 هزار هکتار بارور هستند و بخش قابل توجهی از اشتغال استان کرمان را به خود اختصاص داده اند.

کافی افزود: با توجه به میزان تولید پسته در سال جاری پیش بینی می شود محصول سال جاری در مقایسه با سال گذشته از کمیت بالاتری برخوردار باشد.

وی بیان داشت: مجموع پسته تولیدی در شهربابک در سال جاری 5 هزار و 800 تن خواهد بود که بخش قابل توجهی از آن به کشورهای خارجی صادر می شود.

 

کد مطلب 2147326

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها