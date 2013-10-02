تولید پسته در شهربابک 30 درصد افزایش یافت

غلامرضا کافی در گفتگو با مهر اظهارداشت: پسته یکی از محصولات استراتژیک شهرستان شهربابک در شمال استان کرمان محسوب می شود و 16 هزار هکتار باغ پسته در این شهرستان وجود دارد.

وی گفت: از این میزان 12 هزار هکتار بارور هستند و بخش قابل توجهی از اشتغال استان کرمان را به خود اختصاص داده اند.

کافی افزود: با توجه به میزان تولید پسته در سال جاری پیش بینی می شود محصول سال جاری در مقایسه با سال گذشته از کمیت بالاتری برخوردار باشد.

وی بیان داشت: مجموع پسته تولیدی در شهربابک در سال جاری 5 هزار و 800 تن خواهد بود که بخش قابل توجهی از آن به کشورهای خارجی صادر می شود.