هزینه کردن در ورزش نوعی سرمایه گذاری است/ لرستان مهد کشتی پهلوانی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه سه شنبه در نشست با دست اندرکاران برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی در لرستان با تقدیر از تلاش ها و زحمات صورت گرفته در راستای میزبان شدن لرستان در این مسابقات اظهار داشت: لرستان لیاقت میزبانی این مسابقات را دارد.

وی با بیان اینکه ما تمام تلاش خود را می کنیم که میزبان خوبی برای این مسابقات باشیم، تصریح کرد: استان لرستان از دیرباز مهد ورزش کشتی پهلوانی بوده و می تواند میزبان شایسته ای برای این مسابقات باشد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه در استانهایی مثل لرستان که از لحاظ بیکاری رتبه بالایی دارند هزینه کردن در امر ورزش یک اولویت است، یادآور شد: یکی از اولویت های لرستان نیز ورزش و کمک به توسعه و پیشرفت ورزش در استان است.

بازوند با بیان اینکه هزینه کردن در ورزش یک نوع سرمایه گذاری است، ادامه داد: احساس می کنم هزینه کردن در ورزش مثل یک پروژه زیربنایی برای استان لرستان نقش زیربنایی دارد.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی در لرستان کمتر از یک سرمایه گذاری بزرگ نیست، گفت: امیدوارم میزبان شایسته ای برای این مسابقات باشیم.

استاندار لرستان با اشاره به موانع ورود سرمایه گذاران در لرستان اظهار داشت: برگزاری اینگونه مسابقات جهانی و مطرح کردن نام لرستان می تواند بسیاری از موانع سر راه ورود سرمایه گذار به استان را بردارد.

بازوند یادآور شد: به اعتقاد من برگزاری مسابقات ورزشی در سطح بالا در لرستان یک نوع سرمایه گذاری است و برای کمک در این حوزه از هیچ کاری دریغ نمی کنم.