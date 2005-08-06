دور جديد تشديد تدابير امنيتي عليه مسلمانان در انگليس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، توني بلر نخست وزير انگليس شب گذشته در پي تشديد تدابير امنيتي در اين كشور پس از حوادث لندن اعلام كرد: افراطي هاي مسلمان را از اين كشور اخراج مي كند، مساجدي كه موضوعات نفرت زا در آن تبليغ مي شود را تعطيل مي كند ، گروههاي افراطي گري مسلمان را منحل مي كند و نظام هاي ملي انگليسي را براي كنترل تروريسم افزايش مي دهد.

وي همچنين اعلام كرد در صورت لزوم از دادگاههاي بين المللي درخواست مي كند به موضوع حوادث لندن رسيدگي كنند.

به گفته نخست وزير انگليس، يك كميسيون نيز براي بررسي آينده چندفرهنگي و چگونگي ادغام فرهنگ ها در اين كشور تاسيس خواهد شد.

توني بلردركنفرانسي مطبوعاتي كه درداونينگ استريت برگزارشد، اعلام كرد: افرادي از سراسر دنيا براي دلايل سياسي و يا در جستجوي زندگي بهتر به انگليس مي آيند، آنان اجازه ندارند با قوانين ما و راه و روش زندگي ما بازي كنند. اگر آنان چنين كاري انجام دهند بايد از كشور ما خارج شوند. آمدن به انگليس يك حق نيست. اگر افرادي به كشور ما مي آيند وظايفي دارند كه بايد به آنها عمل كنند.

بلر گفت: اجازه بدهيد هيچ كس در شك و ترديد باقي نماند. قاعده بازي تغيير كرده است. اگر شما از خارج به اين كشور مي آييد، با افراطي ها كاري نداشته باشيد زيرا اگراين كاررا انجام دهيد و يا به هر شكلي به آنان متعهد شويد، بايد به كشور خود بازگرديد.

وي افزود: ما ازاين افراطي ها عصباني هستيم. ما ازكارهايي كه آنان انجام مي دهند وطبيعت زندگي ما را آشفته مي كنند عصباني هستيم.