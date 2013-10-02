مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی اصل شامگاه سه شنبه در نشست خبری برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی در لرستان اظهار داشت: این مسابقات برای اولین بار در کشور و به میزبانی استان لرستان برگزار می شود.

وی بیان داشت: استانهای بسیاری به دنبال این بودند که میزبانی این مسابقات را به خود اختصاص دهند اما با تلاش افراد دست اندرکار بالاخره لرستان میزبان مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان با بیان اینکه مشکل اعتبار و بودجه برگزاری این مسابقات با حضور موسسه اعتباری آرمان حل شد، تصریح کرد: موسسه مالی و اعتباری آرمان تمام هزینه برگزاری مسابقات را که بیش از یک میلیارد تومان است را تقبل کرد تا این مسابقات در لرستان برگزار شود.

محمدی اصل با اشاره به اهمیت برگزاری این مسابقات در لرستان و تاثیر آن در معرفی این استان تصریح کرد: همچنین برگزاری این مسابقات روحیه نشاط و شادابی را در بین جوانان و جامعه ورزشی استان ایجاد می کند.