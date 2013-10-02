سرپرست معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین انتصاب جدید سازمان منطقه آزاد کیش که طی مراسمی در محل دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد با حکم جدید مونسان حکم، سیروس عیدی پور به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت منطقه آزاد کیش معرفی شد.

در این حکم آمده است جناب سیروس عیدی پور با امیدواری وبا تلاش وکوشش با بهره مندی از پتانسیل های مجموعه ورعایت به اصل دقت، سرعت وصحت در ارائه خدمات بتوانید درسال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی در راستای پیشبرد اهداف سازمان منطقه آزاد کیش وخدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی عملکرد موفقی داشته باشید.