۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۰

سرپرست معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد

کیش - خبرگزاری مهر: علی اصغرمونسان رئیس هیات مدیره ومدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در اولین جابجایی طی حکمی سیروس عید ی پور را به سمت سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین انتصاب جدید سازمان منطقه آزاد کیش که طی مراسمی در محل دفتر مرکزی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد با حکم جدید مونسان حکم، سیروس عیدی پور به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت منطقه آزاد کیش معرفی شد.

در این حکم آمده است جناب سیروس عیدی پور با امیدواری وبا تلاش وکوشش با بهره مندی از پتانسیل های مجموعه ورعایت به اصل دقت، سرعت وصحت در ارائه خدمات بتوانید درسال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی در راستای پیشبرد اهداف سازمان منطقه آزاد کیش وخدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی عملکرد موفقی داشته باشید.

