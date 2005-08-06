عنان عمليات تروريستي شهرك نشينان صهيونيست عليه مردم فلسطين را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، استيفان دوجاريك سخنگوي دبيركل سازمان ملل متحد تصريح كرد:عنان اين اعمال تروريستي را محكوم مي كند.

وي افزود: اين حادثه نه تنها مصيبت دردناك است بلكه خطرات ناشي از تعصب لذت از آدم ‌كشي را در زماني حساس بازگو مي ‌كند.



لازم به ذكر است كه يك شهرك نشين صهيونيست شب جمعه با اسلحه تيرباراتوبوس حامل اعراب فلسطيني ساكن اراضي اشغالي 1948 را در راه بين حيفا و شفا عمرو در الخليل به رگبار گلوله بست كه درنتيجه آن 5 فلسطيني ساكن اراضي اشغالي شهيد و5 تن ديگر زخمي شدند. دراين حادثه راننده اتوبوس به ضرب گلوله كشته شد.

نام عامل اين جنايت وحشيانه" ايدن ناتان تسوباري"( 19 ساله) اعلام شده است وگفته مي شود وي دو ماه پيش در اعتراض به طرح تخليه نوارغزه از واحد نظامي خود فرار كرده است .

وي يكي ازعناصرجنبش نژاد پرست افراطي كاخ است كه اسراييل اين گروه را قانون شكن مي داند. آنها درشهرك صهيونيست نشين تابواخ فس درشمال كرانه باختري رود اردن اقامات كردند.

پليس رژيم اسراييل با استناد به تحقيقات اوليه اعلام كرد اين جوان يهودي افراطي كه لباس نظامي به تن كرده بود سوار اتوبوس حامل اعراب فلسطيني ساكن اراضي اشغالي 1948شد و در راه حيفا و شفا عمرو ابتدا راننده اتوبوس وسپس سرنشينان را به رگبار گلوله بست.