به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوش جان شامگاه سه شنبه در نشست خبری برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی در لرستان اظهار داشت: استان لرستان قدمت تاریخی زیادی در ورزش های زورخانه ای دارد.

وی به روند برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی اشاره کرد و ادامه داد: 91 کشور دنیا برای حضور در این مسابقات دعوت شده اند و این امر نیازمند به برنامه ریزی و همکاری مسئولان لرستان در برگزاری مسابقات را دارد.

خوش جان با بیان اینکه مردم لرستان به مهمان نوازی مشهور هستند، تصریح کرد: امیدواریم در برگزاری این مسابقات شاهد مهمان نوازی مردم لرستان باشیم و میزبان شایسته ای برای این مسابقات باشند.

نائب رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای کشور با تاکید بر اینکه این مسابقات در دهم آبان ماه و به مدت دو روز برگزار می شود، ادامه داد: 95 درصد کارهای برگزاری این مسابقات در تهران انجام شده است و تنها مسئله اسکان مهمانان و سالن مسابقات در لرستان انجام می شود.

خوش جان با بیان اینکه این مسابقات یک رویداد جهانی است و در آن بهترین و بالاترین ورزشکاران جهان در یک وزن شرکت می کنند، افزود: 30 رئیس هیئت کشتی پهلوانی کشور در این مسابقات حضور دارند که هر کدام نیز یک مهمان کهنه سوار را همراه خود می آورند.