۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۵

پيشنهاد ايجاد نهاد هماهنگي توزيع و پخش به دولت

يك كارشناس لجستيك به دولت پيشنهاد داد تا نهادي ويژه توزيع و پخش در سطح كشور ايجاد شود.

مهندس نجار دكتراي لجستيك و كارشناس حوزه توزيع در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه ششمين همايش توزيع و پخش 14 مهر ماه ساعت 18 در مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد برگزار مي شود گفت: نمي توان گفت كه اين همايشها بهره وري لازم را نداشته و در نوع خود تاثير گذار بوده است.

وي افزود: در اين همايش تمامي دغدغه ها و چالشهاي اين حوزه مورد بررسي قرار مي گيرد و بيانيه هاي پاياني همايش هم عصاره اي از بار علمي همايش است ولي در اين ميان نگاه دولت را نبايد فراموش كرد.

نجار اظهار داشت: تا وقتي زيرساخت ها مشخص نباشد نمي توانيم در نظام توزيع و پخش موفق باشيم. فكر كنيد تمامي نرم افزارهاي مربوط ه نظام توزيع و پخش آماده باشد ولي جاده ها و خودرهاي توزيع شرايط و استاندارهاي لازم را نداشته باشند و قطعا شكست مي خوريم.

وي گفت: از دولت مي خواهيم تا نهادي را براي هماهنگي نظام توزيع و پخش حمايت كرده تا اين مهم به درستي اجرايي شود.

