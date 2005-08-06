انتقال يارانه هاي دارويي تاثيري بر افزايش قيمت دارو ندارد

دكتر رهبر مژدهي آذر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: يارانه هاي دارويي كشور از مدت ها قبل در كشور حذف شده و ممكن است كه اين يارانه هاي دارويي به سازمان هاي بيمه گر انتقال داده نشده و يا در صورت انتقال هنوز اين سازمانها آن را عملي نكرده اند.

وي اظهار داشت: يارانه هاي دارويي فقط به داروهاي خاص تعلق مي گيرد كه آن هم بر اساس ضوابطي توزيع مي شود ، بنابراين هم اكنون يارانه هاي دارويي براي ساير داروها قطع شده است به گونه اي كه در حال حاضر داروها بدون يارانه توزيع شده و بدست مصرف كننده مي رسد.

مژدهي آذر تصريح كرد: با اختصاص يارانه هاي دارويي به داروهاي خاص، اين داروها بر اساس تدابير خاصي نظير ارائه كارت هوشمند به بيماران خاص توزيع مي شود، اما يارانه ها شامل ساير داروها نمي شود. بنابراين در صورت بالا رفتن قيمت دارو، اين افزايش صورت گرفته است و ديگر اين قيمت ها تغييري نخواهد كرد.

وي ادامه داد: حتي در صورت افزايش قيمت دارو بايد سازمان هاي بيمه گر بار سنگين ناشي از هزينه هاي بالاي دارويي كه بر دوش مردم وجود دارد را متحمل شوند.

عضو شوراي عالي داروخانه ها افزود: هم اكنون مشكل دارويي در كشور مربوط به سازمانهاي بيمه گر مي شود، بنابراين سيستم بيمه اي كشور بايد دچار تغيير و تحول شود و به داد بيمه شده ها به ويژه در مواردي كه هزينه هاي دارويي زياد است، برسد.