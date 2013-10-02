کرمانیها همچنان در انتظار تعیین تکلیف استاندار/ دولت در دو راهی ابقا یا انتصاب

به گزارش خبرنگار مهر، گمانه زنیها در خصوص انتخاب استاندار کرمان هر چند در ماه گذشته آغاز شده اما این گمانه زنیها و موج های رسانه ای طی هفته گذشته نمود پر رنگ تری به خود گرفته است.

مردم استان کرمان درحالی با رای بالای دولت تدبیر و امید را برگزیدند که پس از گذشت روزها از طول عمر این دولت همچنان وزرات کشور نتوانسته به نتیجه نهایی برای معرفی استاندار کرمان برسد.

تاخیر در معرفی استاندار جدید و همچنین تغییرات احتمالی در برخی ادارات کرمان موجب شده است که عملا تصمیم گیری به صورت روزانه انجام شود و روند توسعه ای و برنامه ریزی بلند مدت با چالشهایی مواجه شود.

این امر و همچنان انتظارات آتی مردمی موجب شده است تنور انتخاب استاندار جدید کرمان به شدت داغ شود.

محمد علی کریمی یا اسماعیل نجار / ورود مجمع نمایندگان به صحنه

در این میان مجمع نمایندگان استان کرمان که تا قبل از این صحبتهای ضد و نقیضی از آن به گوش می رسید و حتی یکی از اعضای این مجمع نیز از سوی رسانه های شهرستانی به عنوان استاندار احتمالی معرفی شده بود هفته گذشته علنا موضع گیری کرد و خواستار ابقاء استاندار دولت دهم در قالب دولت یازدهم در استان کرمان شد این موضع گیری در صحبتها و مصاحبه های برخی از اعضای این مجمع مشهود بود.

تحرکات سیاسی ادامه دارد

در حال حاضر طیف اصولگرا و مدیران منتصب به دولت دهم رایزنی های خود را برای ابقا استاندار جدید آغاز کرده اند اما در سوی دیگر نیز اصلاحطلبان و همچنین طیف وابسته به ستاد روحانی در انتخابات اخیر محمد علی کریمی را به عنوان استاندار مورد نظر خود مطرح کرده اند.

ابوالقاسم سیف الهی نیز پس از انتخابش به عنوان شهردار کرمان که با استقبال مردمی مواجه شد عملا از لیست کاندیداهای استانداری کرمان کنار رفت.

محمد علی کریمی در این میان محتمل ترین گزینه برای استانداری کرمان محسوب می شود وی در گذشته سابقه مدیریت در سمت استانداری کرمان را در کارنامه خود دارد و برای مدتی نیز نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بوده است.

هم اکنون بدون شک رقابت بر سر استانداری کرمان بین اسماعیل نجار و محمد علی کریمی است و هر روز خبرهای تازه ای در این خصوص به گوش می رسد.

تاثیر کرمانیهای مقیم دولت در انتخاب استاندار کرمان

در کنار گمانه زنیهای رسانه های اصولگرا و اصلاح طلب و اعضای این دو گرایش سیاسی نباید از تاثیر کرمانی های مقیم دولت و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص تعیین استاندار کرمان گذشت.

امروز کرمانیها در انتظار انتخاب استاندار نباشند

در این میان آنچه که تقریبا مسلم است اینکه امروز نیز مردم کرمان استاندار خود را نخواهند شناخت زیرا طبق شنیده ها در جلسه امروز هیئت دولت استاندارهای سمنان، سیستان و بلوچستان گیلان و گلستان بررسی می شوند و گمانه زنیها و تلاشهای مسئولان و رسانه های کرمان برای نزدیک کردن گزینه مورد نظر خود به صندلی استانداری کرمان باید طی روزهای آینده ادامه یابد.

از خواست مردم نمی توان گذشت

اما در این میان نباید از خواست مردم نیز برای مدیریت استان کرمان گذشت، کرمانیها که هماهنگ با شعارهای دولت تدبیر و امید رای خود را به صندوقهای رای ریختند جدا از تمایلات سیاسی خواستار مدیریت فرا جناحی در استان کرمان هستند.

دوری از انتصاب برخی مدیران نا کارآمد در ادارات استان کرمان، دوری از سیاست زدگی، و گذر از سیاسی نگری به عمل گرایی و همچنین توسعه استان کرمان از جمله خواستهای مردم استان کرمان است.