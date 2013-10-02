چهار پایگاه کمک های مردمی در چادگان پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید میرزایی صبح چهارشنبه در آیین نواخته شدن زنگ عاطفه ها در جمع 130 دانش آموز مدرسه راهنمایی الزهرا (س) چادگان اظهار داشت: زنگ عاطفه‌ها با هدف کمک به دانش‌آموزان نیازمند و ایجاد همبستگی بین دانش‌آموزان به صدا درآمده است.

وی بر ضرورت انفاق و کمک به همنوعان به ویژه کودکان یتیم و محروم تاکید کرد و گفت: درآمدهای حاصل از کمک‌های دانش‌آموزان و معلمین آنها بلافاصله با اولویت دانش‌آموزان نیازمند در همان مدرسه توزیع خواهد شد.

بخش دار مرکزی در بخشی دیگر از سخنان خود، جشن عاطفه ها را حرکت خوبی در جهت کمک به این کودکان دانست و خواستار حضور پرشور مردم در این مراسم ها شد.

میرزایی در ادامه افزود: امسال 4 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی برای کودکان بی بضاعت در چادگان پیش بینی شده است.