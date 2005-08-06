مراسم تحليف رييس جمهور جديد آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين مراسم، حجت ‌الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي رييس جمهور پيشين ، آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه ، دكتر حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي ، آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس مجلس خبرگان و ساير مقامات لشكري و كشوري همچنين سفراي كشور هاي خارجي حضور دارند.

احمدي ‌نژاد رييس جمهوري طبق اصل يكصد و بيست و يك قانون اساسي، متن سوگندنامه را در حضور نمايندگان ملت، قرائت و امضا مي‌كند.

طبق اين اصل قانون اساسي، رييس جمهوري جديد قسم ياد مي‌كند تا ضمن پاسداري از مذهب رسمي، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، همه استعداد و توانايي خود را براي ايفاي مسووليت‌هايي كه برعهده گرفته است، به كار گيرد و خود را براي خدمت به مردم، اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق و پشتيباني از حق و نيز گسترش عدالت، وقف كند.