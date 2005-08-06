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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۹:۲۴

دقايقي پيش

مراسم تحليف رييس جمهور جديد آغاز شد

مراسم تحليف رييس جمهور جديد آغاز شد

مراسم تحليف رياست جمهوري محمود احمدي نژاد دقايقي پيش در مجلس شوراي اسلامي رسما آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين مراسم، حجت ‌الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي رييس جمهور پيشين ، آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه ، دكتر حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي ، آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس مجلس خبرگان و ساير مقامات لشكري و كشوري همچنين سفراي كشور هاي خارجي حضور دارند.

احمدي ‌نژاد رييس جمهوري طبق اصل يكصد و بيست و يك قانون اساسي، متن سوگندنامه را در حضور نمايندگان ملت، قرائت و امضا مي‌كند.

طبق اين اصل قانون اساسي، رييس جمهوري جديد قسم ياد مي‌كند تا ضمن پاسداري از مذهب رسمي، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، همه استعداد و توانايي خود را براي ايفاي مسووليت‌هايي كه برعهده گرفته است، به كار گيرد و خود را براي خدمت به مردم، اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق و پشتيباني از حق و نيز گسترش عدالت، وقف كند.

کد مطلب 214738

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