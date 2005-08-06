جايگاههاي پمپ بنزين از مناطق مسكوني فاصله مي گيرند

مهندس محمد سميعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : در گذشته بيشتر جايگاههاي پمپ بنزين در فاصله اي نزديك با نقاط مسكوني تاسيس شده بودند كه اين مساله همواره موجب نگراني ساكنان اين قبيل مناطق بوده است . اما امروزه با تعاملي كه ميان سازمان آتش نشاني و شركت نفت برقرار شده جايگاههاي پمپ بنزين از مناطق مسكوني فاصله گرفته و دورتر مي شوند.

وي با اشاره به اينكه كارشناسان سازمان نزديك بودن جايگاهها را به عنوان يك معضل خطر آفرين به شركت پخش فرآوردهاي نفتي ابلاغ كرده اند، افزود: از اين پس نيز هيچ يك از جايگاههاي پمپ بنزين در نزديكي مناطق مسكوني و پر تجمع احداث نمي شوند و شركت نفت نيز به جمع آوري برخي از جايگاههاي قديمي كه در نقاط پرتراكم شهر بوده اند، اقدام مي كند.

معاون امور عملياتي سازمان آتش نشاني تهران همچنين از انتقال جايگاه سوخت رساني ميان خيابان قيام و خيابان 15 خرداد تهران خبر داد و افزود: ساير پمپ بنزين ها نيز به زودي به مراكز خلوت و دور از نقاط مسكوني منتقل خواهند شد.

سميعي خاطر نشان كرد: در حال حاضر از لحاظ رعايت نكات ايمني و تجهيز جايگاهها به امكانات ، مشكلي وجود ندارد و كارشناسان سازمان آتش نشاني نيز همواره با نظارت و بازديدهاي مكرر از محل هاي پمپ بنزين ، در صورت مشاهده موارد غير ايمن موارد را به شركت پخش فراوردهاي نفتي تذكر مي دهند.