اجرای طرح غربالگری کودکان مبتلا به اوتیسم در قم

مصطفی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح غربالگری کودکان مبتلا به اوتیسم در 5 استان کشور خبر داد و گفت: این طرح برای اولین بار و به صورت پایلوت در 5 استان کشور از جمله استان قم اجرا می شود.

وی با بیان این که این طرح برای کودکان گروه سنی 2 تا 5 سال اجرا می شود، یادآور شد: با استعلام از اداره کل ثبت احوال استان قم مشخص شد 75 هزار کودک دختر و پسر در این گروه سنی در سطح استان وجود دارند که این طرح برای آنان اجرا می شود.

اجرای طرح غربالگری بیماری اوتیسم تا پایان مهرماه ادامه دارد

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی قم افزود: این طرح از اول مهرماه در سطح استان آغاز و تا پایان مهرماه نیز ادامه دارد.

وی در ادامه با اشاره به این که مقدمات اجرای این طرح از 2 ماه قبل آغاز شده است، گفت: برای اجرای طرح غربالگری کودکان مبتلا به اوتیسم کلاس های توجیهی برای مربیان مهدهای کودک، متصدیان بخش کودک درمانگاه ها و متخصصین طب کودکان در سطح استان برگزار و آموزش های لازم به آنان داده شد.

علیزاده ادامه داد: برای اجرای این طرح فرم هایی برای شناسایی کودکان مبتلا به اوتیسم به این افراد آموزش دیده داده شده که در قبال پر کردن آن هزینه ای نیز به آنان پرداخت می شود.

وی در خصوص هدف از اجرای این طرح گفت: این طرح با هدف شناسایی آمار دقیق کودکان مبتلا به بیماری اوتیسم به منظور ارائه به موقع خدمات توانبخشی و درمانی به این کودکان برای جلوگیری از افزایش نواقص حرکتی و آسیب های گفتاری و هوشی انجام می گیرد.

