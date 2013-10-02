کارگردان هندی از کمیته انتخاب فیلم اسکار عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هفته گذشته کمیته انتخاب فیلم از کشور هند برای اسکار که وابسته به فدراسیون فیلم هندوستان است، فیلم سینمایی "جاده خوب" را به عنوان نماینده این کشور در رقایت های اسکار انتخاب کرد.

فیلم سینمایی "جاده خوب" اولین فیلم بلند کارگردان آن "گیان کوره‌آ" و داستان آن درباره سه گروه است که زندگی آن‌ها هنگام سفر در بزرگراهی در غرب هند با هم گره می خورد.

پیش از انتخاب "جاده خوب"، بسیاری از کارشناسان شانس فیلم سینمایی "ظرف ناهار" به کارگردانی "ریتش باترا" را برای حضور در رقابت های اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی، بیشتر از بقیه می‌دانستند.

فیلم سینمایی "ظرف ناهار" با بازی "عرفان خان" ستاره قدیمی سینمای هند، درباره ظرف ناهاری است که به همراه تعدادی نوشته، اشتباهی به دست یک کارمند اداری در بمبئی می رسد. فیلم "ظرف ناهار" در جشنواره های کن و تورنتو با استقبال بالای منتقدان و تماشاچیان مواجه شده بود و همین موفقیت ها، "ریتش باترا" را برای رفتن به اسکار امیدوار کرده بود.

اما پس از آنکه فیلم "جاده خوب" به عنوان نماینده هند در اسکار انتخاب شد، ریتش باترا در صفحه فیسبوک خود به این انتخاب اعتراض کرد.

"آنوراگ کاشیاپ" تهیه کننده فیلم "ظرف ناهار" هم با ابراز ناامیدی از انتخاب "جاده خوب"، در توییتر خود نوشت: با تصمیمی که فدراسیون فیلم هند گرفت من ایمانم به همه چیز را از دست دادم. من فیلم "جاده خوب" را ندیده ام و نمی گویم فیلم بدی است، حتی ممکن است فیلم خوبی هم باشد اما فدراسیون فیلم هند با این تصمیم "انجمن فیلمسازان مستقل هند" را بی اعتبار کرده است.

در پی این اظهارات، فدراسیون فیلم هند در نامه ای رسمی از ریتش باترا خواست به دلیل اظهاراتش از این فدراسیون عذرخواهی کند. در بخشی از این نامه خطاب به ریتش باترا آمده است: شما بدون دیدن فیلم "جاده خوب" از روی غرور و خودخواهی این فیلم را زیر سوال برده اید. از اظهارات اخیر شما در فیسبوک چنین بر می آید که از آنجاییکه فیلم "جاده خوب" با بودجه دولتی ساخته شده است، پس در تصمیم نهایی کمیته انتخاب فیلم اسکار تاثیرگذار بوده است. این اظهارات، اتهامات جدی هستند.

پس از این واکنش، ریتش باترا مطلب خود در فیسبوک را حذف و با عذرخواهی از فدراسیون فیلم هند اعلام کرد قصد متهم کردن فدراسیون را نداشته است.

این اولین بار نیست که انتخاب فیلم اسکار در هند جنجال آفرین می شود. در سال 2007 نیز پس از آنکه فدراسیون فیلم هند، فیلم سینمایی "اکلایوا، گارد سلطنتی" را به آکادمی اسکار معرفی کرد، "بهاونا تالوار" کارگردان فیلم "دهارم" به این تصمیم معترض بود.

مهلت معرفی فیلم به آکادمی اسکار برای جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی در تاریخ 16 ژانویه به پایان می رسد و مراسم اسکار نیز در تاریخ 2 مارس در سالن "دالبی تیتر" لس آنجلس برگزار خواهد شد.



