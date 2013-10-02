احمد شیرزاد نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مذاکره تلفنی اوباما با روحانی، همچنین اظهارات اخیر اوباما پس از دیدار با نتانیاهو گفت: در این دو هفته نبض حوادث به تندی تپش داشت و سرعت رخدادها را به سختی می توان دنبال کرد.

وی افزود : اول در سازمان ملل کسی حضور هیات ایرانی را در ملاقات وزیران خارجه ایران و آمریکا باور نمی کرد و یا باور نمی کرد که مکالمه تلفنی صورت بگیرد ، از آن طرف انتظارهای بالایی در میان بخشی از مردم ایجاد شد که در این سفر همه چیز حل شود.

شیرزاد با اشاره به اظهارات اخیر اوباما پس از دیدار با نتانیاهو مبنی بر اینکه گزینه نظامی همچنان در مورد ایران روی میز است، گفت: دیپلماسی، هنر پیدا کردن راه حل مسالمت آمیز و توافق های غیر صد درصدی و بینابین است وقتی مشکلاتی رخ می دهد که اختلاف مواضع وجود داشته باشد، این که اوباما بین ایران و اسرائیل یک طرف را انتخاب کند صحیح نیست، اوباما می تواند شدت تنش ها را کاهش دهد ولی فکر نکنیم با یک تصمیم مشکلات حل می شود، چرا که 35 سال دیوار بی اعتمادی بین این دو کشور بوده است.باید با واقعیت ها زندگی کرد و منافع آینده را پیدا کرد.

این فعال اصلاح طلب اظهار داشت: فکر می کنم نیاز به صرف زمان بیشتری است و وجود اراده سیاسی مسئولان دو کشور برای پیشرفت مساله است و هر دو طرف این اراده را نشان دادند و اراده دو طرف برای حل مشکلات است.

نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه طبیعی است شوک رخدادها به سرعت قابل هضم نباشد و مسئولان اسرائیلی نتوانند تحمل کنند، اظهار داشت: اسرائیلی‌ها ایده آل را دولتی مانند دولت گذشته ایران می دانستند و خود را برای مواجهه با چنین دولتی آماده کرده بودند، در واقع نتانیاهو لنگه کفش خود را آماده کرده بود و لنگ کفش او از نوع الفاظ نامناسب و دور از شان دیپلماتیک است.

شیرزاد در تحلیل این جمله آمریکایی ها که "ما نگرانی اسرائیلی ها را درک می کنیم" گفت: این جملات در واقع همدلانه ترین صحبت آمریکایی ها است ولی صددر صد این موضع گیری را نمی پذیرند، مواضعی که آمریکایی ها اعلام کرده اند نشان می دهد که هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است و تنها موضع گشودن باب صحبت است، آنچه دور از انتظار است ادبیات اوباما بود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به ادبیات اوباما عنوان کرد: این ادبیات نامناسب بود و روحانی بارها تاکید کرد این ادبیات، ادبیات تکریم ملت ایران نیست و عکس العمل خوبی در میان مردم ما ندارد، اوباما باید بفهمد مردم دوست ندارند تهدید نظامی را بشنوند ما با تحریم ها به عنوان واقعت روبرو شده ایم و این تهدیدهای نظامی همواره در ادبیات نظامی آمریکا بوده و سبب دوری دو ملت می شود و مردم از این ادبیات خوششان نمی آید.

نماینده سابق مجلس با بیان این که در فرآیند دیپلماتیک آمریکا به یک تصمیم دیپلماتیک نرسیده بود که از آن برگشته باشد،گفت: ادامه روند تصمیم ایران و آمریکا برای مذاکره جدی است و ملاقات اوباما و نتانیاهو در آن تغییری ایجاد نمی کند.

شیرزاد با تاکید بر اینکه ادبیات مسئولان در روند مذاکرات بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: این ادبیات آمریکا همیشه وجود داشته است، روحانی و ظریف موفق شدند این فرآیند را کمی تغییر دهند، فکر می کنم آن چه مهم است ثابت قدمی و صبوری در این مسیر است، اتفاقاتی که در دو کشور میافتد نباید اراده جدی دو طرف را خدشه دار کند و روحانی نباید به این حواشی توجه کند و سیاست جمهوری اسلامی را با مواضع رهبری و با اصول پیش ببرد و مواضع خود را با این لنگه کفش ها تغییر ندهد.