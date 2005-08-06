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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹

با هدف كاهش نارضايتي و تنفر جهاني عليه واشنگتن

دولت آمريكا: 70 درصد زندانيان گوانتانامو به كشورهايشان بازگردانده مي شوند

آمريكا در تلاش براي كاهش تعداد دشمنان خود در سطح جهان در حال بررسي بازگرداندن 70 درصد زنداني هاي گوانتانامو به كشورهايشان است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، در هفته گذشته نيز دولت آمريكا متقاعد شده بود كه 110 تن از زنداني هاي حاضر در گوانتانامو را به افغانستان بازگرداند. همچنين آمريكا قول داد كه 350 تن از زنداني هاي حاضر در زندان آمريكايي بگرام در كابل را نيز آزاد كند.

اما هم اكنون قرار شده است چنين تعدادي از زنداني هاي عربستان و يمن نيز به كشورهايشان بازگردانده شوند.

پير ريچارد پراسپر (Pierre-Richard Prosper) مسئول جرايم جنگي آمريكا سال گذشته در گفتگو با حامد كرزاي چنين قولي را به افغانستان داده بود.

پراسپر روز دوشنبه در عربستان نيز درباره اين موضوع در حال گفتگو بود كه خبر مرگ شاه اين كشور گفتگوها را متوقف كرد.

وي توضيح داد آمريكا قصد دارد 129 زنداني اهل عربستان و 107 زنداني اهل يمن را به كشورهايشان بازگرداند. وي گفت: به اين ترتيب تعداد زندانيان حاضر در گوانتانامو از 510 تن به 164 نفر خواهد رسيد.

 

کد مطلب 214742

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