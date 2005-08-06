دولت آمريكا: 70 درصد زندانيان گوانتانامو به كشورهايشان بازگردانده مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، در هفته گذشته نيز دولت آمريكا متقاعد شده بود كه 110 تن از زنداني هاي حاضر در گوانتانامو را به افغانستان بازگرداند. همچنين آمريكا قول داد كه 350 تن از زنداني هاي حاضر در زندان آمريكايي بگرام در كابل را نيز آزاد كند.

اما هم اكنون قرار شده است چنين تعدادي از زنداني هاي عربستان و يمن نيز به كشورهايشان بازگردانده شوند.

پير ريچارد پراسپر ( Pierre-Richard Prosper) مسئول جرايم جنگي آمريكا سال گذشته در گفتگو با حامد كرزاي چنين قولي را به افغانستان داده بود.

پراسپر روز دوشنبه در عربستان نيز درباره اين موضوع در حال گفتگو بود كه خبر مرگ شاه اين كشور گفتگوها را متوقف كرد.